¡Efecto Messi! Desde su llegada le ha dado cuatro títulos al Inter Miami, triplicó ingresos de la MLS y vendió US$200 millones en camisetas

Por donde se le mire, el legado que Lionel Andrés Messi ha dejado en el balompié mundial es de unas proporciones inimaginables. Recientemente, de su mano, el Inter de Miami se coronó campeón de la Major League Soccer (MLS), temporada en la que el futbolista, ocho veces ganador del Balón de Oro, aportó 35 goles y 23 asistencias en 34 partidos jugados. De hecho, tres de esas anotaciones fueron indispensables para que el club “Pink” levantara el título el pasado sábado 6 de diciembre, en la final frente al Vancouver (3-1). Este título se sumó a su interminable vitrina de trofeos ligueros, pues posee a nivel de clubes 10 Ligas de España con el Barcelona y dos de Francia con el Paris Saint-Germain.
Ahora, con los de Miami, suma cuatro títulos a nivel general (Leagues Cup 2023, MLS Supporters’ Shield 2024, Conferencia Este de la MLS 2025, Major League Soccer 2025). Pero el impacto del astro argentino ha sido tan grande que va más allá de las canchas: desde su arribo al club que preside David Beckham, exfutbolista inglés y ahora empresario, no solo ha hecho que el equipo esté en el radar del fútbol mundial, sino que también haya tenido un crecimiento económico exponencial.
Desde la llegada de Messi en junio de 2023, Inter Miami duplicó su valor, pasando de costar US$600 millones a US$1.200 millones, y elevó los ingresos de la MLS de US$60 a US$190 millones. De hecho, su fichaje por este club fue un acontecimiento de altas proporciones, pues se recuerda que el entonces modesto equipo tenía el DRV PNK Stadium con una capacidad para solo 18.000 espectadores, por lo que tuvo que aumentar su aforo a 21.500, lo cual ha sido insuficiente debido a la alta demanda, encareciendo y agotando la boletería, incluso por temporada completa.
A su vez, se disparó el número de suscriptores a Apple TV —dueño de los derechos televisivos de la Liga para toda Latinoamérica—, pasando de 110.000 a más de 11 millones. También, los patrocinios del Inter se multiplicaron en 416% y los de la Liga en 133%; las ventas de camisetas dejaron cerca de US$200 millones a corte de junio del presente año y la hinchada digital del Inter aumentó en un 1.440%.