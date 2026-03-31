Infantino confirma que Irán sí jugará el Mundial: sus partidos de fase de grupos son en Estados Unidos

“Irán estará en la Copa del Mundo”, aseguró este martes a la AFP el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, presente en Antalya, en el sur de Turquía, en un partido amistoso de la selección iraní contra Costa Rica, añadiendo que disputará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, como había determinado el sorteo celebrado en diciembre.
“Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento”, añadió el patrón del fútbol mundial durante el descanso del partido.
Lea también: ¿Qué sanciones recibiría Irán si no va al Mundial? Esto dice el reglamento de la Fifa
“He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien”, añadió Infantino, precisando que “los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”.