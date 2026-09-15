Estos fueron los rivales a los que James Rodríguez les convirtió sus 31 goles con la Selección Colombia, ¿cuál fue su mayor víctima?

Dándole un cierre a una generación que volvió a colocar el nombre de la Selección Colombia en el panorama del fútbol mundial, el volante James Rodríguez, último sobreviviente de aquel equipo que volvió a una Copa del Mundo en el 2014, anunció su retiro del combinado nacional. Después de 15 años de haber vestido por primera vez la camiseta de la selección absoluta, el cucuteño dio un paso al costado, dejando un legado marcado por 74 contribuciones en 131 partidos distribuidos en 43 asistencias y 31 goles que lo ubican como el segundo máximo goleador colombiano, sólo detrás de Radamel Falcao García, quien convirtió en 36 ocasiones con la amarilla. Esos 31 goles no sólo dejan a Rodríguez como el segundo en una tabla histórica de goleadores. También lo dejan como el máximo anotador de las Eliminatorias con 14 dianas y el colombiano que ha marcado en más ocasiones en los mundiales.

Los 31 goles de James Rodríguez con la Selección Colombia

El cucuteño debutó con la Selección Colombia de Mayores el 10 de octubre de 2011 bajo la dirección de Leonel Álvarez en La Paz ante Bolivia cuando apenas tenía 20 años de edad. En ese encuentro, aún sin recibir la 10 (lució el número 5) jugó los 90 minutos. Lea también: James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento” Aunque ese fue su debut oficial, su primer gol con la Selección lo convirtió el 3 de junio de 2012 ante Perú por las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. En ese camino rumbo al regreso a las copas del mundo, marcó tres goles siendo Chile y Ecuador las otras víctimas del joven volante. Esta última, Ecuador, es uno de los equipos que más sufrió el poder goleador de James, quien también le marcó con la camiseta de Colombia la misma cantidad a Uruguay. Entre esas tres dianas marcadas a los charrúas está el recordado doblete en octavos de final de Brasil 2014 más un gol en Eliminatorias rumbo a Norteamérica 2024.

Pero la víctima favorita del cucuteño en su trayectoria en el combinado nacional fue Bolivia, a quien le marcó 4 goles, todos en Eliminatorias. En el listado de vallas vencidas por James están los 9 rivales de Conmebol, pues le anotó 2 goles a Perú, Chile y Venezuela y un gol a Argentina, Brasil y Paraguay, siendo estos dos últimos a los únicos que no les marcó en Eliminatorias.

Fuera de Conmebol, Estados Unidos sufrió la zurda de James 2 veces, en la Copa América Centenario en el 2016 y en un amistoso en 2018. A los otros equipos que les hizo de a un gol fueron: Grecia, Costa de Marfil, Japón, Panamá, Túnez, Jordania, Canadá, Camerún, Guatemala, Corea del Sur y Australia.

En total, fueron 21 selecciones a las cuales les marcó James, siendo en aquel memorable 28 de junio de 2014 el único partido donde marcó más de un gol; fue el doblete ante Uruguay.

Respecto a las competencias, James marcó 14 goles en Eliminatorias, 6 en los mundiales, 3 en copas América y 8 en amistosos. Sus mejores años fueron el 2014 con 9 goles, seguido del 2024 con 8 y 2016 y 2017 con 4 goles en cada uno.

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