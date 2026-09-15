Estos fueron los rivales a los que James Rodríguez les convirtió sus 31 goles con la Selección Colombia, ¿cuál fue su mayor víctima?

Dándole un cierre a una generación que volvió a colocar el nombre de la Selección Colombia en el panorama del fútbol mundial, el volante James Rodríguez, último sobreviviente de aquel equipo que volvió a una Copa del Mundo en el 2014, anunció su retiro del combinado nacional.
Después de 15 años de haber vestido por primera vez la camiseta de la selección absoluta, el cucuteño dio un paso al costado, dejando un legado marcado por 74 contribuciones en 131 partidos distribuidos en 43 asistencias y 31 goles que lo ubican como el segundo máximo goleador colombiano, sólo detrás de Radamel Falcao García, quien convirtió en 36 ocasiones con la amarilla.
Esos 31 goles no sólo dejan a Rodríguez como el segundo en una tabla histórica de goleadores. También lo dejan como el máximo anotador de las Eliminatorias con 14 dianas y el colombiano que ha marcado en más ocasiones en los mundiales.