Las declaraciones de James Rodríguez sobre Kovac en Bayern desatan debate tras publicación en torno a Luis Díaz

El mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a ser tema de conversación luego de unas declaraciones reveladas en el documental de Netflix sobre su carrera, en las que habló de las dificultades que vivió durante su etapa en el Bayern Munich bajo las órdenes del técnico Niko Kovač.
James explicó que durante sus primeros meses en Alemania tuvo una mejor adaptación gracias a la presencia de entrenadores que hablaban español, como Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes. Sin embargo, aseguró que todo cambió con la llegada de Kovac.
“El primer año tuve suerte porque Carlo hablaba español y Heynckes también. Pero en el segundo año vino Kovac... Cada entrenador tiene sus preferencias y yo no estaba dentro de ellas”.
El colombiano también recordó una situación relacionada con las exigencias físicas del entrenador croata, comentario que rápidamente se volvió viral en redes sociales.