Luis Díaz ganó el premio al mejor gol de 2025 en Alemania: ¿recuerda el golazo? Mírelo acá

Luis Díaz se ha consolidado como el hombre del año en Alemania y se ha convertido en un motivo de orgullo absoluto tanto para Colombia como para Bayern Múnich. El delantero colombiano ha sido reconocido por un golazo que, literalmente, le dio la vuelta al mundo, un tanto que no solo refleja su calidad individual, sino que también confirma su impacto total en un equipo en el que parece haber encontrado nuevamente “su lugar en el mundo”. Este domingo, Díaz fue elegido como el autor del ‘Gol del Año’ por el programa deportivo alemán Sportschau, un honor que Bayern Múnich celebró con entusiasmo en sus redes sociales, recordando a todos la magnitud de este logro.
