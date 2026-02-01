Luis Díaz ganó el premio al mejor gol de 2025 en Alemania: ¿recuerda el golazo? Mírelo acá

Luis Díaz se ha consolidado como el hombre del año en Alemania y se ha convertido en un motivo de orgullo absoluto tanto para Colombia como para Bayern Múnich. El delantero colombiano ha sido reconocido por un golazo que, literalmente, le dio la vuelta al mundo, un tanto que no solo refleja su calidad individual, sino que también confirma su impacto total en un equipo en el que parece haber encontrado nuevamente “su lugar en el mundo”. Este domingo, Díaz fue elegido como el autor del ‘Gol del Año’ por el programa deportivo alemán Sportschau, un honor que Bayern Múnich celebró con entusiasmo en sus redes sociales, recordando a todos la magnitud de este logro.

A pesar de la autoridad con la que Bayern Múnich se mueve año tras año en Alemania, no es algo común que un jugador del club gane el premio de Sportschau. El club bávaro recordó que solo ocho jugadores en su historia habían recibido anteriormente este reconocimiento: Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Jürgen Wegmann, Klaus Augenthaler, Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin, Giovane Élber y Harry Kane. Ahora, Luis Díaz se une a este selecto grupo, dejando una marca imborrable en la historia del club.

“Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado. Solo pensé en disparar lo más rápido posible. Fue increíble. No llevo mucho tiempo en Bundesliga, pero he podido adaptarme rápido”, confesó Díaz, reflejando tanto su humildad como su gran talento. Además, se convierte en el primer colombiano en recibir este reconocimiento dentro de los 14 jugadores colombianos que han competido en la Bundesliga, superando nombres ilustres como James Rodríguez y Adolfo ‘Tren’ Valencia.

El logro de Luis Díaz se inscribe dentro de una rica tradición de goles espectaculares de futbolistas colombianos reconocidos a nivel internacional. Radamel Falcao García, por ejemplo, fue el primer colombiano nominado al Premio Puskás de la FIFA en 2012 por un gol de chilena que anotó con el Atlético de Madrid frente al América de Cali, considerado uno de los tantos más espectaculares de la temporada. James Rodríguez, por su parte, ganó el Puskás en 2014 gracias a un memorable gol de volea al ángulo contra Uruguay en el Mundial de Brasil, tras controlar el balón con el pecho y rematar de manera impecable.

Otros jugadores colombianos también han dejado su huella con goles destacados. Avilés Hurtado fue nominado al Puskás en 2017 por un gol de chilena con los Xolos de Tijuana en la Liga MX. Juan Fernando Quintero, en 2019, fue finalista del premio por un gol de tiro libre con River Plate frente a Racing Club. Luis Fernando Díaz, antes de su reconocimiento en Alemania, había sido nominado en 2021 por un gol de volea con la Selección Colombia ante Brasil en la Copa América, mientras que Linda Caicedo hizo historia en 2023 al convertirse en la primera mujer colombiana nominada al Puskás gracias a un gol brillante con la Selección Colombia femenina en la Copa Mundial Femenina de la FIFA.