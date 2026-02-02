x

Exportaciones de petróleo de Venezuela repuntan 60% bajo control de EE. UU. y cambian el mapa energético

Las exportaciones petroleras venezolanas repuntan en enero tras control estadounidense, reconfigurando destinos, actores comerciales y perspectivas productivas del país.

  Estados Unidos incrementa sus importaciones de petróleo venezolano. foto GETTY - REFERENCIA AFP
Andrés Villamizar
Economía

hace 2 horas
Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron un fuerte incremento en enero, al alcanzar cerca de 800.000 barriles por día (bpd), frente a los 498.000 bpd exportados en diciembre, un crecimiento del 60,6%, según datos de transporte marítimo.

El salto se produjo tras la captura del presidente Nicolás Maduro y el fin del bloqueo naval que pesaba sobre el país, lo que permitió a casas comerciales internacionales asumir la mayor parte de las exportaciones bajo el control de Estados Unidos.

Este cambio marcó un punto de inflexión para el sector petrolero venezolano, históricamente afectado por sanciones, restricciones logísticas y un prolongado deterioro operativo.

Estados Unidos vuelve a ser el principal destino del crudo venezolano

Tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos recuperó su posición como principal comprador del petróleo venezolano, con importaciones cercanas a 284.000 bpd. De ese volumen, 220.000 bpd fueron enviados por la petrolera estadounidense Chevron, lo que representa alrededor del 75%, según datos de Reuters.

Entérese: EE. UU. realizó su primera venta de petróleo venezolano, ¿por cuánto fue?

El aumento de los envíos hacia EE. UU. refleja el nuevo esquema de control y comercialización, en el que empresas occidentales retomaron un rol central en la salida del crudo venezolano hacia los mercados internacionales.

Caída prevista de las exportaciones de petróleo venezolano a China

Mientras aumentan los envíos a Occidente, las exportaciones de crudo venezolano a China se enfrentarán a un fuerte descenso a partir de febrero. Se espera que las importaciones del gigante asiático se desplomen debido a que cada vez menos petroleros logran partir desde Venezuela con destino a China.

Este retroceso se da tras la decisión de Estados Unidos de imponer un bloqueo a los buques sancionados que transportan petróleo venezolano, una medida adoptada después de que Washington declarara el control del país miembro de la Opep. Como resultado, el flujo de crudo hacia el principal comprador histórico de Caracas se ha reducido de forma abrupta.

El papel clave de las grandes comercializadoras internacionales

Además de Chevron, las comercializadoras Vitol y Trafigura tuvieron un rol determinante en el repunte exportador. Ambas compañías exportaron alrededor de 392.000 bpd de crudo y combustibles venezolanos en enero, principalmente hacia terminales de almacenamiento en el Caribe.

Desde estos puntos, los cargamentos comenzaron a redistribuirse hacia clientes en Estados Unidos, Europa e India, ampliando el alcance del petróleo venezolano en el mercado global y diversificando los destinos de exportación.

Venezuela posee unas reservas probadas de 303.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte del total mundial, lo que la convierte en el país con mayores reservas del planeta. Sin embargo, su producción actual ronda apenas 1 millón de barriles diarios, es decir, menos del 1% de la oferta global.

Aunque la Constitución establece que “el petróleo pertenece al pueblo venezolano”, en la práctica el control lo ejerce el Estado a través de Pdvsa, una empresa que ha sufrido décadas de subinversión y deterioro operativo, limitando su capacidad productiva y financiera.

En un escenario de transición política y operativa, la producción petrolera venezolana podría duplicarse hasta los 2 millones de barriles diarios en los próximos cinco años. No obstante, el impacto inmediato sobre los ingresos internos sería limitado, ya que una parte relevante de la renta petrolera quedaría en manos de operadores internacionales que lideran actualmente la extracción y comercialización.

Le puede gustar: Ecopetrol y Frontera Energy aseguran suministro de gas con acuerdo de regasificación desde 2026

