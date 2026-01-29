¿Es hora del relevo? El presente de Juanfer Quintero en River presiona la titularidad de James Rodríguez

Juan Fernando Quintero tuvo una noche estelar este miércoles 28 de enero en el partido en que River Plate venció a Gimnasia y Esgrima La Plata con un marcador de 2-0. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Argentina, se disputó en el Estadio Monumental. El primer gol del doblete del futbolista colombiano llegó al minuto 41 de la primera parte, de tiro libre, y el segundo a los 5 de la etapa complementaria, en un partido que terminó con tres expulsados: Manuel Panaro y Jorge de Asís en Gimnasia, y Matías Viña en el conjunto “Millonario”. Con este resultado, River mantiene su puntaje perfecto en el arranque del campeonato.

La actuación de Juanfer desató una ola de elogios en los principales medios argentinos. De hecho, la prensa no ahorró calificativos para describir el regreso del “Rey de Madrid” a su máximo nivel; una grata noticia que también alegra a los colombianos a cinco meses del Mundial de Norteamérica 2026. Lea aquí: ¿Messi estuvo caminando en El Tesoro? La verdad sobre su llegada a Medellín A propósito, si Quintero mantiene su buen rendimiento en una liga de altísimo nivel mientras James Rodríguez continúa sin equipo —realizando solo trabajos físicos—, lo más lógico es que, de momento, sea el creativo titular de la Selección Colombia. El próximo partido amistoso de la Tricolor será el 26 de marzo frente a Croacia, en Estados Unidos. Además de Juanfer, otros volantes creativos nacionales como Jorge Carrascal —también vive un gran momento con el Flamengo de Brasil— le están poniendo la vara alta a James y, de paso, al seleccionador Néstor Lorenzo, quien siempre ha tenido un trato preferencial con el cucuteño.

¿Qué dijo la prensa argentina sobre la actuación de Juanfer?

Volviendo a los elogios para Quintero, el diario Olé tituló: “El pie de Dios volvió a Núñez”, en referencia a la capacidad del mediocampista antioqueño para ejecutar tiros libres con la pierna zurda. “Juanfer está en modo 2018. El Monumental se transformó en una sucursal del paraíso cada vez que Quintero acarició la pelota. Sus dos goles fueron un poema a la técnica: uno con la seda de un pincel y otro con el mazo de un guerrero. Si Quintero está feliz, River es candidato a todo”. Por su parte, TyC Sports lo destacó como “el mejor ‘10’ del continente”. Entre los panelistas de los espacios deportivos se escucharon frases como: “Lo de Quintero hoy no tiene comparación en el fútbol sudamericano. No hay un jugador con esa visión de juego y esa pegada. Gallardo recuperó a su mejor soldado. Es una bendición para el fútbol argentino tener a un tipo que juega a otra velocidad mental”.

La Nación, mientras tanto, resaltó “la madurez de un genio” y añadió: “Ya no es solo el jugador de los últimos 20 minutos. El Quintero de este 2026 es un atleta completo. Corrió, marcó y, sobre todo, pensó. El doblete es la consecuencia lógica de un jugador que ha decidido ser el dueño absoluto de la banda roja”. En ESPN (F90) se manifestó que lo hecho por el futbolista criado en la Comuna 13 de Medellín es “un mensaje para el mundo”. Los analistas de este canal señalaron que Lorenzo debe estar sonriendo: “Quintero le mandó un mensaje al mundo este 28 de enero: ‘Aquí estoy y quiero el Mundial’. No solo le dio los tres puntos a River, le dio una lección de fútbol a todos los que dudaban de su vigencia física”.