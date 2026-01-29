¿Es hora del relevo? El presente de Juanfer Quintero en River presiona la titularidad de James Rodríguez

Juan Fernando Quintero tuvo una noche estelar este miércoles 28 de enero en el partido en que River Plate venció a Gimnasia y Esgrima La Plata con un marcador de 2-0. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Argentina, se disputó en el Estadio Monumental.
El primer gol del doblete del futbolista colombiano llegó al minuto 41 de la primera parte, de tiro libre, y el segundo a los 5 de la etapa complementaria, en un partido que terminó con tres expulsados: Manuel Panaro y Jorge de Asís en Gimnasia, y Matías Viña en el conjunto “Millonario”. Con este resultado, River mantiene su puntaje perfecto en el arranque del campeonato.