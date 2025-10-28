El ciclo de James Rodríguez en León de México estaría llegando a su fin

Los rumores sobre la salida de James Rodríguez del Club León toman cada vez más fuerza. De acuerdo con versiones de la prensa mexicana, el conjunto esmeralda no renovará el contrato del mediocampista colombiano, quien se unió al equipo a comienzos de 2025 y tendría los días contados en la Liga MX.

Según reveló el diario Súper Deportivo, la decisión de la dirigencia es “cortar cualquier posibilidad de alargar el vínculo con James”.

La información fue reforzada por el periodista Paco Vela, quien aseguró en el programa Conexión MT que el club ya trabaja en la planificación del 2026 sin el cucuteño.

“León ya prepara el próximo torneo, ya sin James. No es oficial, pero denlo por hecho. Les adelantamos que venía James; hoy les decimos que no va a continuar con el equipo”, señaló el comunicador.