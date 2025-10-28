x

El ciclo de James Rodríguez en León de México estaría llegando a su fin

Según la prensa deportiva de México, James Rodríguez no renovará su contrato con León, al que llegó a comienzos de 2025. ¿Qué pasará con su futuro?

  • James Rodríguez no ha logrado imponer sus condiciones en los últimos meses con el Club León en México. FOTO: X-LEÓN
    James Rodríguez no ha logrado imponer sus condiciones en los últimos meses con el Club León en México. FOTO: X-LEÓN
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

28 de octubre de 2025
bookmark

Los rumores sobre la salida de James Rodríguez del Club León toman cada vez más fuerza. De acuerdo con versiones de la prensa mexicana, el conjunto esmeralda no renovará el contrato del mediocampista colombiano, quien se unió al equipo a comienzos de 2025 y tendría los días contados en la Liga MX.

Según reveló el diario Súper Deportivo, la decisión de la dirigencia es “cortar cualquier posibilidad de alargar el vínculo con James”.

La información fue reforzada por el periodista Paco Vela, quien aseguró en el programa Conexión MT que el club ya trabaja en la planificación del 2026 sin el cucuteño.

Lea: James Rodríguez, el volante más determinante en la historia del Real Madrid, según estudio en España

“León ya prepara el próximo torneo, ya sin James. No es oficial, pero denlo por hecho. Les adelantamos que venía James; hoy les decimos que no va a continuar con el equipo”, señaló el comunicador.

Razones deportivas y económicas

Detrás de la determinación estarían factores deportivos y financieros. El rendimiento del jugador de 34 años ha ido a la baja en las últimas semanas: perdió protagonismo en el equipo, al punto de ser suplente en el reciente empate 1-1 frente a Pumas, juego en el que ingresó recién al minuto 56. Una situación muy distinta a la de sus primeros encuentros, cuando incluso fue designado capitán del equipo.

A ello se suma el alto costo de su contrato, estimado en 600 mil dólares mensuales, una cifra difícil de sostener para un club que actualmente ocupa el puesto 17 del torneo mexicano, con apenas 13 puntos en 15 jornadas.

Sus números con La Fiera

Desde su llegada al fútbol mexicano, James Rodríguez ha disputado 32 partidos con León, en los que ha convertido cinco goles y ha entregado ocho asistencias.

Pese a esos registros, la directiva parece haber decidido cerrar el ciclo del mediocampista, cuyo futuro volvería a quedar abierto de cara al año mundialista.

Lo que viene

León cerrará la fase regular del torneo enfrentando al América, este sábado, a las 10:10 p.m., y a Puebla, el 8 de noviembre, a las 8:00 p.m. Todo indica que estos podrían ser los últimos partidos de James con la camiseta esmeralda.

Cabe resaltar que Rodríguez necesita minutos para elevar su nivel, pues se prepara para disputar su tercer Mundial con la Selección Colombia en 2026.

Siga leyendo: “A James tengo que saber llegarle con mi forma de ser”: Ambriz, nuevo técnico del León

Preguntas sobre la nota:

¿Qué equipos podrían fichar a James Rodríguez en 2026?
Aún no hay ofertas confirmadas, pero podría regresar al fútbol sudamericano o europeo.
¿Cómo ha sido el rendimiento de James Rodríguez en México?
Jugó 32 partidos, anotó 5 goles y dio 8 asistencias con León.
¿Por qué James Rodríguez dejaría el León?
Por bajo rendimiento y el alto costo de su contrato, según medios mexicanos.

Utilidad para la vida