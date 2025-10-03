“A James tengo que saber llegarle con mi forma de ser”: Ambriz, nuevo técnico del León

Varado en media tabla, pero con posibilidades de clasificar a las finales, el León de James Rodríguez pondrá a prueba el sábado su nuevo rumbo en la liga mexicana en un exigente duelo ante el líder Toluca.
El debut en casa del entrenador mexicano Ignacio Ambriz, reemplazo del argentino Eduardo Berizzo, quien renunció el fin de semana pasado, es una de las cartas fuertes de la decimosegunda jornada del Apertura.
“Solamente el trabajo diario nos permitirá aspirar a un boleto en la zona de play in (repechaje)”, dijo Ambriz tras asumir el cargo de un equipo que apenas ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ligueros.
Ambriz, de 60 años, tomó a La Fiera en la undécima posición del campeonato con 12 puntos, a siete de los puestos de clasificación directa (1 al 6) y a uno de la zona de repesca (7 al 10). A la fase regular del torneo le restan seis fechas.