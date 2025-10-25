James Rodríguez, el volante más determinante en la historia del Real Madrid, según estudio en España

Dos investigadores agitaron el panorama deportivo con un estudio que brindó una mirada diferente para evaluar a las leyendas del fútbol, aplicando la metodología de la economía de la productividad y la eficiencia a los jugadores históricos de los dos equipos más grandes de la liga de España. Le puede interesar: Campuzano y Loboa, los dueños del equilibrio en Nacional y DIM de cara al clásico paisa este domingo 26 de octubre José María Cordero (Universidad de Extremadura) y Daniel Santín (Universidad Complutense de Madrid), expertos en economía aplicada, analizaron a todos los futbolistas de Real Madrid y FC Barcelona con más de 100 apariciones en los últimos 70 años. Los resultados, lejos de seguir la línea del recuerdo popular, priorizaron la eficiencia sobre la longevidad en el fútbol en general. Ellos revelaron datos interesantes y uno de ellos tuvo que ver con James Rodríguez, quien según este análisis ha sido el volante más determinante en la historia del Real Madrid.

James Rodríguez logró ganar dos Uefa Champions League con el Real Madrid. FOTO: Getty

James Rodríguez: el volante más determinante en la historia de la Casa Blanca

El mediocampo del Real Madrid arroja una sorpresa mayúscula. Según el informe, el colombiano James Rodríguez se alza como el volante más determinante en la historia del club blanco. Su score de 77.74% lo coloca por encima de figuras icónicas como Luís Figo, Toni Kroos y Mesut Özil. Es crucial entender la interpretación de los valores: los puntajes inferiores reflejan un mejor rendimiento comparativo. Este hallazgo es un ejemplo de la pauta que sigue la investigación. “El estudio refleja otra repetición en cuanto al patrón, pues los jugadores más productivos no son necesariamente los más recordados. En el FC Barcelona destacan Seydou Keita y Cesc Fàbregas, mientras que en el Real Madrid figuran James Rodríguez y Claude Makélélé. Todos ellos lograron una gran cantidad de títulos en pocas temporadas”, señalaron a la agencia EFE.

No obstante, en la comparativa directa con el eterno rival, James (77.74%) es superado por los mediocampistas azulgranas Seydou Keita (63.93%) y Cesc Fàbregas (72.49%) en términos de productividad. “Leyendas como Xavi, Sergio Busquets, Kroos o Michel, pese a sus extraordinarias trayectorias, quedan por detrás en términos de productividad. Esto ocurre al haber prolongado mucho más su carrera en estos clubes”, concluyeron. Estos son los mejores volantes en general de acuerdo con el estudio: es importante que destacar que, según lo anterior, el menor porcentaje equivale a un mejor rendimiento.

James Rodríguez en un partido con el Real Madrid en la temporada 2014/2015. FOTO: Conmebol

Los mejores volantes en la historia de Real Madrid y Barcelona, según el estudio

1. Seydou Keita (FC Barcelona): 63.93% 2. Cesc Fàbregas (FC Barcelona): 72.49% 3. James Rodríguez (Real Madrid): 77.74% 4. Claude Makélélé (Real Madrid): 82% 5. Figo (Real Madrid): 88.51% A continuación se muestra solo la tabla de los volantes del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo supera a Messi en productividad

El enfrentamiento que ha dominado el fútbol a nivel mundial durante los últimos 15 años, aproximadamente, también se analizó bajo esta innovadora metodología. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi figuran como los delanteros más productivos y eficientes. Sin embargo, el portugués obtiene una puntuación más destacada (56.46%) que el argentino (83.48%). La notable diferencia en la eficiencia se explica por el mismo factor aplicado a los volantes: la duración de su carrera en cada club. Messi permaneció 17 temporadas con el Barcelona, mientras que CR7 estuvo nueve campañas en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo ganando su última de las cinco Champions que tiene en su palmarés, y Messi exponiendo su camiseta ante los hinchas del Real Madrid en un clásico. FOTO: Getty