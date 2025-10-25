James Rodríguez, el volante más determinante en la historia del Real Madrid, según estudio en España

Dos investigadores agitaron el panorama deportivo con un estudio que brindó una mirada diferente para evaluar a las leyendas del fútbol, aplicando la metodología de la economía de la productividad y la eficiencia a los jugadores históricos de los dos equipos más grandes de la liga de España.
Le puede interesar: Campuzano y Loboa, los dueños del equilibrio en Nacional y DIM de cara al clásico paisa este domingo 26 de octubre
José María Cordero (Universidad de Extremadura) y Daniel Santín (Universidad Complutense de Madrid), expertos en economía aplicada, analizaron a todos los futbolistas de Real Madrid y FC Barcelona con más de 100 apariciones en los últimos 70 años.
Los resultados, lejos de seguir la línea del recuerdo popular, priorizaron la eficiencia sobre la longevidad en el fútbol en general. Ellos revelaron datos interesantes y uno de ellos tuvo que ver con James Rodríguez, quien según este análisis ha sido el volante más determinante en la historia del Real Madrid.