Video | James Rodríguez estuvo cerca de marcar gol con Minnesota United ante Los Angeles, ¿cuántos juegos le quedan antes del Mundial?

No salió contento, pero se le veía tranquilo. En su primer partido siendo titular en la MLS con el Minnesota United, el volante colombiano James Rodríguez tuvo 61 minutos en la cancha del estadio de Minneapolis donde su equipo fue local contra Los Angeles FC.
Cuando el técnico Cameron Knowles lo reemplazó por Kyle Duncan, el jugador colombiano salió de la cancha caminando despacio, pero con el rostro en alto. Al llegar a la línea, chocó las palmas con sus compañeros –también ingresaron Joaquín Pereyra y Tomás Chancalay–, y después se fue hasta el banco de suplentes.
Ya ahí, a pesar de los 15 grados centígrados que hacían en la capital de Minnesota, donde por lo general el clima es frío, el capitán de la Selección Colombia se cambió de camiseta y se dispuso a ver el final del encuentro entre su club y los californianos, que terminó 0-1 en favor del elenco visitante gracias al gol del venezolano David Martínez cuando iban 9 minutos.