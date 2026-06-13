Buga y Bogotá, las plazas donde Abelardo y Cepeda libran su último pulso

Hay semanas que terminan definiendo la vida de las personas. Esta es una de ellas para Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella. Desde este domingo ya no podrán hacer eventos en plaza pública. Lo hecho, hecho está, como dice el refrán popular. Ambos decidieron cerrar sus campañas en ciudades determinantes, tanto por su peso electoral como por el significado político que representan.
Abelardo de la Espriella, el litigante que ocupó el primer lugar en la primera vuelta presidencial, eligió como escenario la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, a la que suele llamar la “Ciudad Milagro”.
Allí pondrá fin a su recorrido por el país antes de enfrentarse por última vez en las urnas con Iván Cepeda.
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A través de un video compartido en sus redes sociales, el candidato invitó a sus seguidores a acompañarlo en este cierre. “El próximo domingo cerraré mi campaña en el último día de plaza pública en la Ciudad Milagro. Iré ante el Señor de los Milagros de Buga para pedir la sanación de nuestra nación y rogar su divina intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando contra el mal. Colombianos, nuestra cita el próximo domingo será allá. Vamos todos a la Ciudad Milagro a pedir por la Patria Milagro”, afirmó.
Antes de este cierre, el candidato ha sumado varios respaldos de cara a la segunda vuelta. Entre ellos figuran nombres reconocidos de la opinión pública nacional, provenientes de distintos ámbitos, desde el deporte hasta el entretenimiento.