Buga y Bogotá, las plazas donde Abelardo y Cepeda libran su último pulso

Hay semanas que terminan definiendo la vida de las personas. Esta es una de ellas para Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella. Desde este domingo ya no podrán hacer eventos en plaza pública. Lo hecho, hecho está, como dice el refrán popular. Ambos decidieron cerrar sus campañas en ciudades determinantes, tanto por su peso electoral como por el significado político que representan. Abelardo de la Espriella, el litigante que ocupó el primer lugar en la primera vuelta presidencial, eligió como escenario la ciudad de Buga, en el Valle del Cauca, a la que suele llamar la “Ciudad Milagro”. Allí pondrá fin a su recorrido por el país antes de enfrentarse por última vez en las urnas con Iván Cepeda. Le puede interesar: Contratista de Coljuegos pagó campaña del hijo de director al Congreso: es del Pacto. A través de un video compartido en sus redes sociales, el candidato invitó a sus seguidores a acompañarlo en este cierre. “El próximo domingo cerraré mi campaña en el último día de plaza pública en la Ciudad Milagro. Iré ante el Señor de los Milagros de Buga para pedir la sanación de nuestra nación y rogar su divina intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando contra el mal. Colombianos, nuestra cita el próximo domingo será allá. Vamos todos a la Ciudad Milagro a pedir por la Patria Milagro”, afirmó. Antes de este cierre, el candidato ha sumado varios respaldos de cara a la segunda vuelta. Entre ellos figuran nombres reconocidos de la opinión pública nacional, provenientes de distintos ámbitos, desde el deporte hasta el entretenimiento.

Uno de ellos es el ciclista Nairo Quintana, quien expresó su respaldo al candidato. También recibió el apoyo de la actriz Amparo Grisales y del futbolista Miguel Ángel Borja. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el litigante aseguró que “ellos representan lo mejor de nuestro país: talento, perseverancia y la convicción de que los sueños se alcanzan con trabajo duro”. Además, sostuvo que en un eventual gobierno suyo “fortaleceremos el deporte con políticas claras, más oportunidades y nuevos escenarios desde los barrios y las regiones, para los deportistas de hoy y de mañana”. El cierre de Cepeda Por otro lado, el candidato que quedó en segundo lugar y logró avanzar a este balotaje, Iván Cepeda, la principal apuesta política del Gobierno de Gustavo Petro y quien promete dar continuidad a su proyecto político, decidió cerrar su campaña en plaza pública en Bogotá. Aunque en la primera vuelta no cumplió estrictamente con esa estrategia y terminó participando en distintos eventos alrededor del país, para esta ocasión eligió la capital como escenario de su acto final. Bogotá ha sido uno de sus principales bastiones electorales. De hecho, en la primera vuelta logró imponerse sobre Abelardo de la Espriella gracias a la votación obtenida en la ciudad, consolidando allí uno de sus mayores ‘fortines’ de cara a las elecciones en segunda vuelta. La convocatoria, anunciada a través de su cuenta de Instagram, está programada para las 10:00 de la mañana de hoy. Este encuentro fue presentado en redes sociales con el mensaje “Bogotá ¡Se la juega por la vida!”, donde además se estableció que la manifestación tendrá lugar en la Plaza Cultural La Santamaría (antigua plaza de toros) y espera contar con una alta afluencia de sus seguidores.

En particular, de acuerdo con la información entregada por su equipo político, se prevé que hacia el mediodía el aspirante intervenga en tarima acompañado por congresistas y dirigentes afines al proyecto político del Pacto Histórico. De todos los lugares de Colombia, la campaña decidió concentrar su acto final en la capital del país. No es una decisión fortuita. Bogotá es la ciudad donde Cepeda más ha fortalecido sus actividades durante las últimas semanas. Su cierre en la capital es más que un movimiento político; es una apuesta estratégica y simbólica que forma parte de su plan de movilización de cara a la votación definitiva que definirá quién de los dos ocupará el máximo cargo en Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. La Plaza Cultural La Santamaría ha sido escenario de distintos eventos públicos relacionados con el actual gobierno. El lugar adquirió relevancia dentro de la agenda oficial tras la aprobación de la prohibición de las corridas de toros, una iniciativa impulsada por sectores del Pacto Histórico. En ese mismo espacio también se desarrolló el acto de sanción presidencial de la norma. El plan de gobierno de Cepeda Tan solo a pocos días de las elecciones presidenciales, Iván Cepeda presentó oficialmente un documento de 118 páginas que recoge las principales propuestas que llevaría a cabo en un eventual gobierno suyo. El texto supone un giro frente al material programático que hasta ahora había servido como referencia de su campaña. Aquel casi libro que mostraba una compilación de cerca de 400 páginas, las cuales se centraron, en gran medida, en discursos, intervenciones y declaraciones públicas del candidato del Pacto Histórico. Este nuevo documento incorpora propuestas más concretas en distintos frentes de política pública y, según una primera revisión, dejó por fuera algunas de las iniciativas más polémicas que han estado asociadas al petrismo.