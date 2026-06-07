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Jhon Arias marca doblete ante Jordania y llegó a seis goles con la Selección Colombia

El chocoano le ha anotado a las selecciones de Rumania, Estados Unidos, Bolivia, Croacia y Jordania.

  • Con sus dos goles ante Jordania, Jhon Aria a justa seis tantos con la Selección, los tantos fueron en el último partido amistoso de la Tricolor antes del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
    Con sus dos goles ante Jordania, Jhon Aria a justa seis tantos con la Selección, los tantos fueron en el último partido amistoso de la Tricolor antes del Mundial de Norteamérica. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El volante chocoano Jhon Arias marcó doblete ante Jordania, en los minutos 40 y 54, para ajustar seis goles con la camiseta de la Selección Colombia.

Arias, quien regresó a Brasil para jugar con Palmeiras tras su paso por el fútbol inglés, en el Wolverhampton Wanderers, ha recuperado su buen nivel y ahora con la Selección es uno de los hombres fijos de Néstor Lorenzo.

En el duelo amistoso ante Jordania, que es el último de Colombia antes del Mundial de Norteamérica 2026, Arias marcó tras una gran acción colectiva en la que participaron, entre otros, Gustavo Puerta y el pase de James Rodríguez, para que el chocoano rematara en el área y venciera al arquero rival.

Luego, en el segundo tiempo, a los 54 minutos, Arias volvió a celebrar, concretando el tanto, de cabeza, tras el centro preciso de Santiago Arias, quien había ingresado a los 46 minutos, en lugar de Daniel Muñoz.

¿Cuáles han sido los goles de Arias con Colombia?

Los goles de Jhon Arias con la selección Colombia han sido ante Rumania, Estados Unidos, Bolivia, Croacia y Jordania.

Ante Rumania: Marcó el segundo gol en la victoria 3-2 en Madrid, España (26 de marzo de 2024).

Contra Estados Unidos: Abrió el marcador con un potente remate al ángulo en el triunfo 5-1 en Maryland (8 de junio de 2024).

Frente a Bolivia: Anotó en la victoria 3-0 en Connecticut, Estados Unidos (15 de junio de 2024).

Ante Croacia: Definió de pierna izquierda tras un centro de Johan Mojica para poner el 1-0 en marzo de 2026.

Frente a Jordania: Marcó doblete a los 40 y 54 minutos. En el primero, tras habilitación de James Rodríguez, y el segundo fue de cabeza, tras un centro de Santiago Arias, en el último juego amistoso de la Selección antes del Mundial.

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