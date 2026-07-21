Video | Primer entrenamiento de Jhon Durán en el Benfica: “Quiero responder en la cancha todo el apoyo”

Tras darse a conocer su llegada al Benfica de Lisboa en Portugal, Jhon Jader Durán fue recibido por la prensa en el Aeropuerto de Portela en la capital lusa. El delantero antioqueño de 22 años se mostró con confianza, respondiendo con aplomo y hablando en portugués, algo que sorprendió a propios y extraños. Durán, que jugó poco más de cuatro meses en el Zenit de San Petersburgo en Rusia durante el primer semestre del año, donde anotó dos goles, llega con la obligación de realzar su carrera con las águilas. Este martes 21 de julio, Jhon Jader Durán se entrenó por primera vez bajo el mando de su nuevo entrenador. El nuevo “9” del Benfica demostró destreza y capacidad; ahora falta lo más importante, que se sostenga en el tiempo.

“Agradecido con Dios por llegar aquí. Soy un tipo al que le gusta mucho trabajar, vengo para ganar y hacer un buen trabajo con todos”, mencionó Durán a los medios locales en el aeropuerto. “Hablé con Ríos (Richard), somos amigos y está todo bien. Me habló de los aficionados y a ellos les digo que vine a aportar, estoy muy contento de estar aquí y espero el apoyo siempre. Sé todo del Benfica, siempre vi al club de chico”, afirmó el delantero.

Ya en declaraciones con el club dos veces campeón de Europa, Durán dejó claro que la forma con la que buscará agradecer los buenos mensajes en sus redes sociales será dentro del terreno de juego. Jhon Jader quiere dejar huella en uno de los clubes más grandes de Portugal e históricos del fútbol europeo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Algo que se debe destacar es que su llegada fue un pedido del director técnico recién llegado al banquillo lisboeta, Marco Silva, quien dirigió al Fulham de Inglaterra desde 2021 hasta 2025, siempre manteniendo en su esquema a un delantero centro de carrocería y buen juego, características de Jhon Durán. El canterano de Envigado suma 56 goles y 14 asistencias en 203 partidos disputados como profesional en clubes. En la selección Colombia, equipo al que quiere volver a ser convocado (además se necesita un delantero goleador), anotó 3 goles en 17 partidos. Lea también: Nacional inicia su camino en la Copa BetPlay: hora, canal y lista de convocados