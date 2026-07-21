Colombia, la última selección que derrotó a la campeona del mundo España

El 22 de marzo de 2024, Colombia sorprendió al entonces campeón de la Liga de Naciones al imponerse por 1-0 gracias a un gol de Daniel Muñoz. Aquella victoria, que en su momento fue vista como un importante golpe de autoridad para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, adquirió aún más relevancia con el paso del tiempo.

La Selección Colombia puede aferrarse a pocos consuelos tras su reciente eliminación mundialista, pero uno de ellos tiene un valor especial. El combinado nacional fue el último equipo que logró derrotar a España antes de la histórica racha de 38 partidos sin perder que llevó al conjunto ibérico a conquistar la Copa del Mundo.

Desde aquella derrota frente a los cafeteros, España no volvió a caer. Encadenó 38 partidos invicta, una racha que terminó convirtiéndose en la base de una campaña memorable que culminó con la conquista del Mundial, confirmando su condición de una de las mejores selecciones del planeta.

Un antecedente que ya se había presentado

No es la primera vez que Colombia queda ligada a un campeón del mundo por un dato de este tipo. En el Mundial de Italia 1990, la selección dirigida por Francisco Maturana fue la única capaz de evitar una victoria de Alemania Federal durante el torneo.

En la fase de grupos, colombianos y alemanes igualaron 1-1 gracias al inolvidable gol de Freddy Rincón en los minutos finales. Ese empate fue el único resultado distinto a una victoria para Alemania, que posteriormente ganó todos sus demás compromisos y levantó el título mundial tras derrotar a Argentina en la final.

Así como ocurrió hace 36 años, Colombia volvió a dejar una huella estadística frente a un equipo que terminó proclamándose campeón del mundo.

Un reflejo del potencial colombiano

Estos antecedentes también reflejan que la Selección Colombia ha demostrado, en distintos momentos de su historia, la capacidad para competir de igual a igual frente a las potencias del fútbol mundial.

La victoria sobre España y el empate frente a Alemania en 1990 evidencian que el equipo colombiano puede elevar considerablemente su nivel cuando enfrenta a rivales con mayor tradición y palmarés, respondiendo con actuaciones de alto nivel en escenarios de máxima exigencia.

Sin embargo, esos registros históricos no son suficientes para sostener el presente del seleccionado nacional. El fútbol vive del hoy y de los resultados, por lo que Colombia necesita convertir ese potencial en campañas exitosas y títulos que respalden su crecimiento.