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Jhon Jáder Durán fue presentado en el Benfica, ¿última oportunidad en Europa?

El delantero colombiano ya fue oficializado como refuerzo del equipo portugués, donde compartirá con otro colombiano. Estas fueron sus primeras declaraciones.

  • Jhon Jáder Durán fue oficializado como refuerzo del Benfica para la siguiente temporada. Foto: Tomada de X @SLBenfica
    Jhon Jáder Durán fue oficializado como refuerzo del Benfica para la siguiente temporada. Foto: Tomada de X @SLBenfica
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 30 minutos
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El antioqueño Jhon Jáder Durán vuelve a ser noticia en un mercado de fichajes al ser confirmado como nuevo delantero del SL Benfica de Portugal, uno de los clubes más prestigiosos y exitosos del territorio luso.

La llegada de Durán no ha pasado desapercibida, no solo por su talento, sino por la seguridad de sus palabras tras aterrizar en Portugal. “Es el mejor equipo de Portugal. Estoy aquí para ganar”, sentenció el atacante en sus primeras declaraciones a los medios.

Durán reforzó este mensaje al ser presentado oficialmente, calificando al Benfica como el “club más grande” del país y expresando su admiración por el Estadio de la Luz, al que describió como uno de los más bonitos en los que ha jugado en su carrera, pues en la pasada Uefa Champions League enfrentó al elenco portugués con el Fenerbahçe de Turquía.

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El fichaje representa una inversión estratégica para las “Águilas”, que buscan en el colombiano una combinación de velocidad, técnica y capacidad goleadora para fortalecer su frente de ataque, pues el delantero de 22 años aterriza con la firme convicción de aportar su potencia ofensiva a un equipo que compite al más alto nivel en la Primeira Liga y en torneos continentales.

Durán llega al Benfica en condición de préstamo por una temporada con opción de compra. El jugador surgido en Envigado sigue perteneciendo al Al-Nassr de Arabia Saudita, club con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2030.

Esta nueva etapa en Portugal se produce después de un breve paso de poco más de cuatro meses por el Zenit de San Petersburgo y su experiencia previa en la Premier League con el Aston Villa. El delantero también ha sumado minutos en ligas de Estados Unidos y Turquía.

De este fichaje también destaca la conexión colombiana, pues un factor determinante para la adaptación de Durán será la presencia de su compatriota y amigo Richard Ríos, quien forma parte de la plantilla del Benfica desde julio del año pasado. El atacante reveló que ya ha mantenido conversaciones con el volante de la Selección Colombia y espera contar con el apoyo de la afición para retribuir el cariño recibido con anotaciones.

Siga leyendo: Jhon Jáder Durán confirmó que será papá por primera vez y reveló el sexo de su bebé

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