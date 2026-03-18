Jhon Jáder Durán se reencuentra con el gol en Rusia; así fue su nuevo tanto con el Zenit

Poco a poco, más allá de las críticas que no parar de lloverle, el delantero colombiano Jhon Durán viene reencontrando su versión goleadora.

Este miércoles, el atacante de 22 años de edad, y quien pertenece al Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia, marcó en el juego que su equipo enfrenta al Dynamo Majachkalá, por la Copa de Rusia.

El medellinense, que viene de jugar con el Fenerbahçe de Turquía, fue el autor de la anotación del triunfo 1-0. Convirtió cuando se disputaba el cuarto minuto de descuento del primer tiempo, de penalti.

Le recomendamos: Jhon Durán hace oídos sordos a todas las críticas y consejos: ¿qué está pasando con su carrera?

Cuatro días luego de su primer tanto con su nuevo club (también de penalti), en la victoria 2-0 ante el Spartk Moscú, el colombiano volvió a inflar las redes contrarias.