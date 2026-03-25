Jhon Jader Durán pierde terreno en el mercado: es el jugador más devaluado de la liga rusa

A pocos meses de iniciar el Mundial de Norteamérica 2026, en donde todos los jugadores quieren estar, el mercado de fichajes europeo reflejó este miércoles 25 de marzo un descenso significativo en la cotización mundial del delantero antioqueño Jhon Jader Durán. Le puede interesar: Video | Linda Caicedo brilló en una noche opaca del Real Madrid: anotó doblete en la derrota ante Barcelona femenino Tras su reciente incorporación al Zenit de San Petersburgo de Rusia en el último periodo invernal, el delantero colombiano de 22 años se ha consolidado como el futbolista que más valor perdió en la Premier Liga de Rusia. La actualización de las cifras sitúa su ficha en 25 millones de euros, lo que representa una caída de 7 millones respecto a los 32 millones de euros que registraba en diciembre durante su etapa en el Fenerbahce de Turquía. Sin contar que antes de eso valía más.

Jhon Jader Durán celebrando uno de sus goles con el Zenit. FOTO: Tomada de redes sociales @zenit_spb

¿Consecuencia de la inestabilidad futbolística de Durán?

De acuerdo con los datos suministrados en un informe del portal Transfermarkt, el atacante oriundo de Zaragoza, Antioquia, ha experimentado una tendencia a la baja persistente desde su salida de Inglaterra. A pesar de la considerable disminución, Durán se mantiene como el jugador mejor valorado de la plantilla del Zenit y de todo el campeonato ruso. Actualmente, comparte la cima de este escalafón con Aleksey Batrakov, del Lokomotiv Moscú, y Eduard Spertsyan, del FK Krasnodar.

El análisis de la plataforma de valoración destacó la excepcionalidad de este retroceso para el futbolista antioqueño, ya que, según publicó la web especializada, es el único colombiano presente en la liga europea que se devalúa actualmente. “El arribo del colombiano a la Premier Liga rusa ha llegado aparejado de la mayor devaluación de su carrera. Tras apenas seis encuentros con el Zenit en los que ha hecho dos tantos, John Durán ha perdido 7 millones de euros, bajando su cotización hasta los 25 M€. Un valor que le permite mantenerse como MVP del campeonato, pero acompañado ahora del ruso Batrakov y del armenio Spertsyan. Eso sí, el trotamundos de Medellín es el único colombiano presente en la liga europea que se devalúa”, detallaron.

De 40 a 25: la trayectoria descendente desde el Aston Villa

La trayectoria financiera de Durán muestra un contraste marcado con su rendimiento en la Premier League inglesa. En diciembre de 2024, mientras militaba en el Aston Villa disputando la llamada “mejor liga del mundo”, el delantero alcanzó el punto máximo de su valoración profesional con 40 millones de euros. Tras su traspaso al Al Nassr, donde compartió con Cristiano Ronaldo, su cifra descendió a 35 millones, cayendo posteriormente a los 32 millones en su paso por el Fenerbahçe de Turquía, hasta llegar a los 25 millones actuales en territorio ruso. En Colombia, Durán ocupa ahora la cuarta posición entre los futbolistas más valiosos.

Durán cuando vestía los colores del Aston Villa de la Premier League. FOTO: Tomada de las redes sociales @AVFCOfficial