Jhon Jader Durán pierde terreno en el mercado: es el jugador más devaluado de la liga rusa

A pocos meses de iniciar el Mundial de Norteamérica 2026, en donde todos los jugadores quieren estar, el mercado de fichajes europeo reflejó este miércoles 25 de marzo un descenso significativo en la cotización mundial del delantero antioqueño Jhon Jader Durán.
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Tras su reciente incorporación al Zenit de San Petersburgo de Rusia en el último periodo invernal, el delantero colombiano de 22 años se ha consolidado como el futbolista que más valor perdió en la Premier Liga de Rusia.
La actualización de las cifras sitúa su ficha en 25 millones de euros, lo que representa una caída de 7 millones respecto a los 32 millones de euros que registraba en diciembre durante su etapa en el Fenerbahce de Turquía. Sin contar que antes de eso valía más.