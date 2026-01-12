Esta es la historia de Jhon, el niño de 1,90 metros que acapara miradas en el Festival de Festivales

Es imposible no verlo. Dentro y fuera de la cancha llama la atención por su estatura: Jhon Sebastián Ruiz Venté es un “gigante”. Apenas tiene 12 años –nació en 2013–, pero ya mide 1,90 metros. No juega baloncesto, como el lector podría pensar, sino que se dedica al fútbol. Ruiz es una de las figuras del equipo caleño Fútbol Paz, uno de los que mejores futbolistas forma en el país, que participa en el Babyfútbol Colanta de esta edición del Festival de Festivales. Es de ascendencia afro. Juega con el número 3 y su estatura hace que los otros niños que compiten en el torneo parecieran siempre en desventaja por la diferencia física que tiene con los demás.

Dos ejemplos para que dimensionemos la imponencia del joven defensa central. Jhon, aún siendo un niño, es 10 centímetros más alto que el capitán de la Selección Colombia de mayores, James Rodríguez, quien mide 1,80 metros. Si se paran uno junto al otro, tranquilamente le sacaría una cabeza de diferencia. Por otro lado, es solo cinco centímetros más bajo que el defensa central Yerry Mina, por lo general el futbolista de campo de mayor estatura que convocan a la Selección Colombia de mayores. Jhon Sebastián tiene algunas cosas en común con Mina: además de la estatura, también es caucano. No nació en Guachené, pero sí en Villa Rica, un municipio ubicado cerca de Puerto Tejada y de la municipalidad de donde es oriundo el joven jugador que, por lo general, es habitada por personas de origen afro.

¿De dónde viene la estatura del joven jugador?

Hubo alguna posibilidad de que Jhon no estuviera compitiendo este enero en el Festival de Festivales. No por motivos deportivos, sino porque, según contó Ingrid Venté, su madre, el joven estuvo cerca de perder la vida cuando recién llegó al mundo. La mujer, quien también tiene un estatura prominente, aseguró que el embarazo de Jhon tuvo muchas complicaciones por lo grande que era el bebé. Durante varios momentos del proceso estuvo hospitalizada. Además, el niño nació a los ocho meses porque si los médicos no lo sacaban, su vida corría riesgo. Ya en este mundo, Jhon estuvo 17 días hospitalizado. Un aparato médico que necesitaban le salvó lo salvó. “Gracias a Dios está vivo mi muchacho. Él sabe que siempre, a donde vaya, lo voy a acompañar”, dijo, con una mezcla de amor y orgullo, la mujer.

Ya dijimos que la madre de Jhon es alta. Su padre también lo es. En la familia del joven futbolista, que vive en la capital del Valle del Cauca, hay personas que han medido hasta 2 metros de estatura. “Todas las personas que lo rodean son grandísimas”, le dijo a Teleantioquia el entrenador José Mario Riascos, quien lo dirige en la escuela de fútbol que formó, entre otros jugadores, deportistas como Juan David Cabal, quien juega en la Juventus de Italia. Los padres de Jhon siempre lo acompañan a los partidos y están comprometidos con “el sueño” de ser profesional que tiene su hijo. Tanto que Jhon Fredy, el progenitor del menor, hizo un préstamo en una entidad bancaria para cubrir todos los gatos de la estadía del futbolista y su madre en Medellín en las dos semanas que dura el torneo.

Él responde. No solo mostrando su buena habilidad para el fútbol, donde es un defensa fuerte, sólido en los duelos mano a mano –aunque los rivales intentan siempre llevárselo en velocidad–, y además tiene una buena capacidad para cabecear. También le va bien estudiando. Su madre comentó que, en los próximos días, iniciará el grado octavo de bachillerato.

¿Qué dicen los médicos?

La diferencia de estatura entre Jhon y los jugadores de otros equipos es abismal. Es más, el niño, que puede seguir creciendo un par de años más, tiene una altura que está por encima de cualquier ciudadano promedio del país.

Por eso surgieron dudas. Hay, entre quienes lo ven desde las tribunas, rumores como que lo registraron tiempo después de que nació. Sin embargo, el médico Óscar Mario Cardona, galeno de Indeportes Antioquia y encargado de esa labor en el Festival de Festivales, emitió un concepto sobre el joven al ser consultado por este diario. “La edad en la que Los Paisitas hace el evento es una edad en la que en el crecimiento y desarrollo puede mostrar niños en desarrollo y otros que están madurando y otros que pueden estar al final de su maduración. La edad cronológica es la que está. La biológica es diferente: no todos los niños maduran a las mismas edades. Que el niño tenga esa estatura, es secundario a una maduración temprana de parte del niño, con edad cronológica adecuada para el evento”, aseguró.