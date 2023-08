Es un rockero. Tiene el cabello largo y una barba sombreada que le da un aire de intelectual rebelde. En sus tiempos libres lee, escucha rock con su novia, pasea a Morrison –su perro–, toma mate y ve partidos de fútbol, el deporte al que, como casi todos los uruguayos, le dedicó su infancia, adolescencia y ahora, como pocos lo lograron, le permite ganarse la vida.

Joaquín Varela tiene 25 años, juega de defensa central o lateral por izquierda y llegó al DIM por pedido del técnico Alfredo Arias. Fue uno de los últimos refuerzos que trajo el Poderoso para esta temporada (lo confirmaron el pasado 27 de julio), y el domingo, frente al América de Cali, debutó en la Liga colombiana. Lo hizo por casualidad. Entró al minuto 20 para reemplazar a Jhon Palacios, que se lesionó. Tuvo una buena presentación: se mostró seguro cuando los rivales lo exigieron y aprovechó sus 1,90 metros cuando fue al ataque. La última contratación del DIM conversó con este diario. ¿Cuáles son las características que llevaron a que Alfredo Arias insistiera tanto para su llegada? “Soy un jugador agresivo, ordenado, que siempre trata de salir jugando lo más limpio que sea posible. También tengo un buen juego aéreo en las dos áreas, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y por lo general me adapto rápido a lo que me piden los entrenadores. Eso es lo que me caracteriza como jugador”.

¿Esas habilidades las forjó desde que empezó a jugar en el barrio Prado de Montevideo? “Sí, nací en ese barrio que es muy lindo y muy tranquilo. Allá empecé a jugar desde que era muy chico a la pelota. Recuerdo que al principio estaba todo el tiempo en la calle jugando con mi hermano, que es mayor que yo 4 años. En esos momentos compartimos mucho y esos son los mejores momentos de la infancia. Después recuerdo que cuando estaba más grande iba a la escuela y después a entrenar todos los días. Siempre tuve contacto con el fútbol”. ¿Cómo empezó su proceso en el fútbol formativo? “Hice todas las infantiles en el club del barrio que es Montevideo Wanders. El equipo participaba en los torneos de fútbol para niños en Uruguay. Después de eso, cuando empecé el proceso formativo, pasé a Defensor Sporting, que fue el club en el que debuté como profesional”. ¿Cómo se dio el paso a Defensor Sporting y cuántos años tenía? “Bueno, eso fue cuando llegué a séptima división, que fue más o menos cuando tenía 13 años. Desde un año antes empiezan a hacer escuelitas y hacen entrenamientos dos o tres veces a la semana. En uno de esos fui a probarme y me dijeron que me quedara. Además, yo tenía la fortuna de que mi hermano ya entrenaba con Defensor Sporting (también hizo las infantiles en Wanders), así que tenía contacto con la gente y sabía cómo era el ambiente del club”.

¿Siempre jugó de defensa? “Cuando estaba en las infantiles jugaba de nueve, era goleador. Después me pasaron a ser lateral por izquierda porque no había muchos zurdos en el equipo y luego, por la estatura, me pusieron de defensor. Cuando empecé en Sporting ya era central. Llevo varios años jugando atrás (risas)”. ¿Se adaptó fácil al cambio? “Y sí, yo era chico, la verdad que uno siempre quiere estar entre los 11 titulares y jugar donde le toque. Por eso no lo sentí tanto, porque además cuando se dio ese cambio tendría entre 6 y 7 años”. Y el cambio fue para bien, porque estuvo en selecciones uruguayas de menores... “Sí, estuve en los procesos desde la Sub-15 hasta la sub-20. Representar al país de uno es lo más lindo que le puede tocar como jugador, es el orgullo más grande y es algo que te hace crecer como futbolistas y como persona”. ¿Qué le decían en la familia y los amigos cuando llegaban las convocatorias? “Bueno, obviamente cuando uno se entera de que lo citan para un torneo, eso genera felicidad y alegría. Pero también curiosidad en las personas cercanas que luego te empiezan a preguntar qué tal es el complejo, la gente que trabaja ahí, el cuerpo técnico y cosas en ese sentido. Pero la alegría en cada momento era inmensa”.

¿Cómo se dio su debut en el fútbol profesional? “Bueno, fue con Defensor Sporting en enero de 2016 en un torneo amistoso de verano. Después, en febrero de ese año, lo hice en un juego oficial del torneo local. Fue una felicidad enorme para mí, para mi familia porque era algo que todos habíamos soñado. Yo tenía 17 años y aunque la transición al fútbol profesional no fue difícil, sí me costó tener continuidad porque en la posición de defensa central siempre buscan jugadores con experiencia, pero por suerte al tiempo agarré confianza”. Después vino su experiencia en el extranjero, ¿Cómo le fue? “Primero fui a Pachuca en México. Estuve 6 meses. Me fue bien, pero se me hizo difícil porque extrañaba la familia y aunque ya había debutado en primera, no tuve la continuidad que esperaba. Eso me ayudó a crecer porque fue el primer momento en que estuve completamente solo en mi vida. Luego vine a Uruguay, estuve en Villa Española, Fénix y me fui para Chipre. Allá jugué de lateral izquierdo y me fue bien, me defendía con el inglés, pero la cultura era diferente. Luego volví a mi país a Deportivo Maldonado y me fui para Argentina a Instituto, que fue una experiencia que me ayudó a crecer mucho”.