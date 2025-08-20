Hace 45 años nació la Facultad de Artes de la Udea

Si nos devolvemos en la historia, no resulta tan descabellado pensar que hace tanto tiempo la idea de una Facultad de Artes parecía improbable en una ciudad donde esa disciplina había tenido que abrirse paso entre la prisa industrial y el ruido de sus contradicciones, pues Medellín, por ese entonces, no era el terreno más fértil para sembrar pensamiento estético, y menos desde la universidad pública. Sin embargo, hace 45 años, la Universidad de Antioquia tomó una decisión que parecía más cercana a la terquedad que a la estrategia: fundar dicha facultad, abriéndole paso a una travesía hecha de crisis, reformas, debates teóricos y actos de fe. Hoy, con presencia en distintas regiones del país y reconocimiento internacional creciente, aquella apuesta improbable se ha vuelto imprescindible.
Lea también: Timanco, el primer indígena doctor en Ciencias Sociales de la UdeA
Pero para comprender la magnitud de esa apuesta, hay que volver al punto de partida: a finales de los años setenta, las artes en la Universidad de Antioquia eran poco más que una suma institucional. Existían la Escuela de Música y el Instituto de Artes Plásticas, ambos heredados de antiguas entidades departamentales. Operaban sin autonomía, sin estructura universitaria real y con docentes que, en su mayoría, no contaban con títulos formales. “Había una norma que prohibía tener profesores sin título universitario. Aquí todos eran ‘casos excepcionales’”, recuerda Javier Escobar Isaza, uno de los protagonistas de la transformación. En ese entonces, el arte era visto como una herramienta menor de la pedagogía, subordinado a la Facultad de Educación. Escobar y otros pensaron distinto: era hora de pensar el arte como conocimiento.
Así que en 1980 se oficializó la Facultad de Artes y su primer decano fue Hernán Rojo. No obstante, la estructura era endeble. “Era como querer abrir un restaurante gourmet con los ingredientes de una venta de empanadas al frente de una iglesia”, dice entre risas Carlos Arturo Fernández Uribe, quien ingresó como estudiante en 1987 y luego fue decano en los noventa. Las tensiones no tardaron: el Consejo Académico exigió evaluar uno a uno a los profesores sin título, lo que provocó una oleada de renuncias.