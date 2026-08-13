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Oficial: Johan Mojica jugará en el Getafe de España; el colombiano continúa en La Liga

El lateral izquierdo colombiano, Johan Mojica, jugará en el club “Azulón”

  • Johan Mojica, nuevo jugador del Getafe. FOTO: Captura de vídeo
    Johan Mojica, nuevo jugador del Getafe. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Se acabó la novela: el lateral izquierdo de la selección Colombia, Johan Mojica, continuará su carrera en la primera división de España. Tras descender a la segunda división del fútbol ibérico, Mojica afrontó el Mundial 2026 de Norteamérica mientras se definía su futuro. Este 13 de agosto, al mediodía de Colombia, el Getafe de Madrid anunció la incorporación del vallecaucano proveniente del RCD Mallorca.

Mojica, quien fue uno de los jugadores más criticados del equipo nacional en la Copa del Mundo, mantiene su carrera al más alto nivel, al menos por el próximo año. Si bien los “Azulones” no son un equipo que compita por títulos en España, son habituales en La Liga y se mantienen en mitad de tabla, sin ser candidatos, pero tampoco sufren con el descenso constantemente.

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El canterano del Deportivo Cali fue anunciado como una de las piezas fundamentales de Néstor Lorenzo en la selección. Algo que es cierto, pues desde que asumió el argentino, Mojica estuvo ahí, siendo el dueño de la banda izquierda tricolor. El que siga en el balompié de élite es una noticia más que positiva para el combinado patrio, al menos se asegura de competir con los mejores semana tras semana.

La oficialización se dio a través de un comunicado en las redes sociales del club madrileño. “Johan Mojica, refuerzo para el lateral izquierdo. Acuerdo con el RCD Mallorca para el traspaso del jugador colombiano. ¡Bienvenido a Getafe, Mojica!”, se puede leer en el trino del “Azulón”.

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Ahora, el Coliseum será la nueva casa de Mojica, que, bajo el mando de José Bordalás, podrá explotar más su fase defensiva, algo que, a pesar de su experiencia, es una faceta que aún lo complica. Llegará por esta temporada (2026/27), con posibilidad de extender un año más al final de la misma.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué equipo llega Johan Mojica para la temporada 2026/27?
Johan Mojica llega al Getafe CF de Madrid, que anunció su incorporación el 13 de agosto de 2026 tras alcanzar un acuerdo con el RCD Mallorca por el traspaso del lateral colombiano.
¿Por cuánto tiempo firmó Johan Mojica con el Getafe?
Mojica llega inicialmente por la temporada 2026/27, con la posibilidad de extender su vínculo por un año más al finalizar esa campaña, según la información de la noticia.
¿De qué equipo salió Johan Mojica para fichar por el Getafe?
El lateral izquierdo colombiano llega procedente del RCD Mallorca. El Getafe confirmó que alcanzó un acuerdo con el club mallorquín para su traspaso.
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