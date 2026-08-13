Así quedó la Casa Granizal, en la vereda del mismo nombre, en Bello, tras “cambio extremo” que costó $500 millones

Quinientos millones de pesos de inversión requirió la renovación de la Casa Granizal, una sede de la alcaldía de Bello que sirve para llevar la oferta institucional a los habitantes de esa vereda limítrofe con Medellín.

La reapertura fue formalizada desde este miércoles, 12 de agosto. La intervención se centró en el mejoramiento integral de la infraestructura con trabajos que estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas bellanita.

En ese mejoramiento se incluyó la renovación de la cubierta con teja termoacústica y la renovación de canoas y bajantes nuevos. También realizaron impermeabilización en las zonas requeridas, intervinieron los pisos internos y se pintó la totalidad del inmueble, tanto en fachada como en interiores.

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Uno de los aspectos más relevantes de la intervención fue la adecuación de los baños, que ahora cuentan con un combo sanitario para personas con discapacidad, incluyendo barra de apoyo. Adicionalmente, instalaron una cocina nueva en acero inoxidable e hicieron mantenimiento y renovación de puertas y closets dentro del inmueble.

También recibió una actualización completa de su sistema eléctrico, con cambio de cableado, instalación de tomas e interruptores certificados, y nuevas luminarias tipo LED en zonas como escaleras, oficinas, baños, camerinos, pasillo y fachada.

“La puesta en funcionamiento de esta casa completamente renovada va a ser de mucho bienestar para la comunidad. Tenemos muchos compromisos, seguimos avanzando y trabajando con todo el cariño y respeto que merece este sector”, dijo la alcaldesa Lorena González.

Los recursos para la renovación mencionada provinieron del Fondo de Obligaciones Urbanísticas, el cual es gestionado por la Secretaría de Planeación y durante este periodo de gobierno se han fortalecido para el desarrollo de intervenciones estratégicas en toda la ciudad.

Durante la jornada de reapertura, la comunidad accedió a distintos servicios institucionales. En salud, realizaron actividades de sensibilización en salud oral, pruebas de VIH y atención en salud mental.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural adelantó una jornada de bienestar para mascotas, mientras que la Secretaría de Inclusión Social ofreció actividades del programa “Bello Ciudad de los Niños” y asesorías psicológicas.

También participó el Inder Bello con espacios de recreación y actividad física, y la Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello), con asesorías sobre su oferta académica. Adicionalmente, se desarrollaron actividades orientadas a la atención del adulto mayor.

Igualmente, los funcionarios socializaron con la comunidad el funcionamiento de los puntos humanitarios de agua potable que se implementarán en Granizal, resolviendo dudas sobre este nuevo sistema que cuenta con 59 gabinetes que permiten la conexión de la red de agua cruda a las seis plantas portátiles dispuestas en el territorio.

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La vereda Granizal fue epicentro de una gran tragedia en la madrugada del 24 de junio de 2025 cuando un alud de tierra sepultó a 25 de sus habitantes. La emergencia evidenció el conjunto de carencias que sufre este territorio localizado en un limbo entre el municipio de Bello y la zona Nororiental de la capital antioqueña.

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