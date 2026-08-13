¿Es cierto que cuando hace calor es porque va a temblar? El SGC aclara esta y otras dudas sobre el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 en el país ha generado zozobra debido a su intensidad y a la cifra de muertos que ha llegado a 273, además de más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos, según reveló el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo. También ha causado preocupación la fuerte réplica de magnitud 4,2 que ocurrió en la mañana de este jueves 13 de agosto en San José del Palmar, Chocó, epicentro del evento telúrico del lunes. Lea también: Terremoto en Colombia: ya son 273 muertos, más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos Es por esto que surgieron algunas dudas sobre la actividad sísmica y el tiempo que duró el terremoto de esta semana, que estuvo entre 9 segundos y dos minutos, aunque esta duración no fue la misma en todos los departamentos afectados. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) respondió a inquietudes que se plantea el país para entender de qué manera actúan estos eventos telúricos no solo en Colombia, sino también en otros países como Chile y Japón, donde se han registrado megaterremotos de magnitudes 9,1 y 9,5.

Una de ellas es si el clima cambia antes de un terremoto. El SGC respondió lo siguiente: “No. El clima no cambia antes o después de un sismo. No existe evidencia científica que indique que la forma de las nubes, la presencia de lluvia o incrementos en la temperatura del ambiente influyan en la actividad sísmica”.

¿Es cierto que cuando hace calor es porque va a temblar?

Estas es otra de las preguntas cuya respuesta absoluta fue “no”. “La atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias que no están relacionadas directamente entre sí”. Cabe recordar que en el país tiembla todos los días debido a la interacción de placas tectónicas como la Sudamericana, Nazca y Caribe. Un temblor puede ocurrir independientemente del clima, ya sea en Los Santos, Santander, o en Frontino, Antioquia.

¿Que ocurran sismos pequeños ayudan a evitar uno más grande?

“No. Los sismos son liberaciones súbitas de energía acumulada por procesos de deformación y dinámica de la corteza, y aunque los eventos de baja magnitud liberan alguna parte de esa energía, no evitan la generación de un sismo de alta magnitud”, respondió la entidad.

¿Es lo mismo magnitud que intensidad?

“No. La magnitud indica la cantidad de energía liberada por un sismo en el sitio donde se origina y es la misma en cualquier punto. Este dato se obtiene después de analizar el registro sismológico y se define en una escala abierta que va hasta 10, mientras que la intensidad depende del sitio en el que te encuentres, lo lejos que estés del sismo o si estás en un primer piso o un piso 10. Su escala va de 1 a 12 (Escala Macrosísmica Europea)”.

¿Por qué el sismo se sintió tanto si fue tan profundo?

Esta es una de las preguntas que más se hacen en el país, debido a que en la mayoría de los temblores se habla de una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, pero el del lunes tuvo una profundidad de 103 kilómetros. “Piensa en una linterna: si la acercas a una pared, ilumina un área pequeña; si la alejas, la luz cubre una superficie mayor. Con las ondas sísmicas ocurre algo parecido. Al originarse a casi 100 km de profundidad y tener una magnitud de 7,4, la energía liberada viaja en todas las direcciones hasta llegar a la superficie, abarcando una amplia zona donde se alcanza a percibir”, explicó el Servicio Geológico Colombiano.

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