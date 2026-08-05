Día sin carro y moto en Colombia este 7 de agosto: qué ciudades aplicarán la medida y en cuáles no

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto en Cali, traerá consigo medidas especiales de movilidad y seguridad en diferentes ciudades del país. Hasta el momento, Cali y Cúcuta son las capitales que confirmaron una jornada de día sin carro y sin moto, mientras que Medellín anunció que no implementará esta restricción.
Las decisiones hacen parte de los operativos diseñados por las autoridades para garantizar el desarrollo de la ceremonia de posesión y prevenir posibles alteraciones del orden público durante el cambio de Gobierno.
Entérese: Policía neutralizó buseta con media tonelada de explosivos que iba hacia Cali horas antes de la posesión de De la Espriella