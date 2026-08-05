Día sin carro y moto en Colombia este 7 de agosto: qué ciudades aplicarán la medida y en cuáles no

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto en Cali, traerá consigo medidas especiales de movilidad y seguridad en diferentes ciudades del país. Hasta el momento, Cali y Cúcuta son las capitales que confirmaron una jornada de día sin carro y sin moto, mientras que Medellín anunció que no implementará esta restricción. Las decisiones hacen parte de los operativos diseñados por las autoridades para garantizar el desarrollo de la ceremonia de posesión y prevenir posibles alteraciones del orden público durante el cambio de Gobierno. Entérese: Policía neutralizó buseta con media tonelada de explosivos que iba hacia Cali horas antes de la posesión de De la Espriella

¿Qué se se sabe del día sin carro en Cali?

En Cali, ciudad sede del acto de investidura, la Alcaldía confirmó que la restricción aplicará entre las 7:00 de la mañana y las 8:00 de la noche del viernes 7 de agosto. La medida hace parte del dispositivo de seguridad establecido para la ceremonia que se realizará a las 3:00 de la tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Durante la jornada no podrán circular motocicletas, vehículos particulares, automotores híbridos y eléctricos, camiones de carga pesada ni vehículos destinados al transporte de escombros y trasteos. Entre las excepciones están los vehículos de la Fuerza Pública, ambulancias, caravanas presidenciales y de altos funcionarios, automotores vinculados a servicios de salud, transporte de alimentos, vehículos autorizados para el desarrollo de la ceremonia, personas con desplazamientos programados hacia el aeropuerto y carros de medios de comunicación. Lea aquí: ¿Tiene carro eléctrico? Startup Ergenia abrirá 10 nuevas estaciones de carga en Medellín

Para facilitar los desplazamientos, Metro Cali confirmó que el sistema MIO será gratuito durante toda la jornada. Los usuarios deberán presentar su tarjeta para ingresar a las estaciones. Entérese: “No se acredita amenaza grave”: Congreso defiende ante Tribunal la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

¿Qué otras ciudades tendrán día sin carro?

Aunque la posesión presidencial tendrá lugar en Cali, la ciudad de Cúcuta también confirmó un día sin carro y sin moto como parte de sus medidas de seguridad. El alcalde Jorge Acevedo anunció que la restricción funcionará entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, según lo establecido en el Decreto 257 de 2026. Adicionalmente, desde las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del viernes 7 de agosto, estará restringida la circulación de volquetas, vehículos de carga pesada y automotores utilizados para el transporte de escombros. La administración municipal explicó que la decisión responde a las condiciones particulares de Cúcuta como ciudad fronteriza con Venezuela, donde existe un alto flujo de personas y vehículos, especialmente durante jornadas de alta sensibilidad institucional.

¿Habrá Día sin carro en Medellín este 7 de agosto?

En Medellín, las autoridades confirmaron que no se realizará una jornada de día sin carro y sin moto durante este viernes. La Secretaría de Movilidad indicó que no está contemplada esta restricción, pese a que varias ciudades del país han tomado medidas similares por la posesión presidencial. La decisión también está relacionada con la programación de la Feria de las Flores, que durante esta fecha tendrá uno de sus eventos más importantes: el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, previsto desde las 9:45 de la mañana. El recorrido del desfile tendrá paso por corredores como las avenidas Bolivariana, Regional, Ferrocarril, Las Vegas y Guayabal, además de vías como las calles 10, 30, 33 y 4 Sur. Aunque no habrá día sin carro, las autoridades recomendaron utilizar el transporte público durante la jornada para evitar congestiones debido a los cierres temporales asociados a las actividades de ciudad. Por ahora, Cali y Cúcuta son las únicas ciudades que han oficializado la medida de restricción total de vehículos por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planificar sus desplazamientos, consultar los cambios viales y mantenerse atentos a nuevas disposiciones de seguridad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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