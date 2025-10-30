El “Neymar colombiano”, Jorge Carrascal, será el octavo colombiano que juega una final de Libertadores en los últimos 7 años

El fútbol del volante colombiano Jorge Carrascal es alegre, Caribe. Su técnica con el balón es resultado de crecer jugando descalzo por las calles ardientes de los barrios Alameda, San Fernando y Chambacú de Cartagena, donde aprendió a pisar la pelota para evadir la violencia. Las gambetas de “Carrasca” se forjaron en la calle. Esta también formó su carácter, que se complementó con un talento natural excelso.
Eso y más es el “Neymar colombiano”. Quizás por ese motivo es que ha brillado tanto en el Flamengo de Brasil, –donde el fútbol, sobre todas las cosas, es talento callejero, playero, llevado al césped–, metiéndose en el corazón de los 47 millones de aficionados que tiene el equipo con más hinchas del suelo brasileño. Hace poco más de tres meses Jorge dejó el frío de Rusia, apabullante para un hombre caribeño como él, para heredar el cetro que en algún momento fue de Zico, Ronaldinho, Romario, Adriano, Vinícius Júnior.