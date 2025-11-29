Jorge Carrascal campeón con Flamengo de Copa Libertadores de América, tras vencer a Palmeiras en Lima

Flamengo, del colombiano Jorge Carrascal, se coronó campeón de la Copa Libertadores al vencer 1-0 a Palmeiras en el estadio Monumental de Lima, con tanto de Danilo. En Flamengo, el colombiano Jorge Carrascal fue titular y estuvo todo el compromiso, aportando peligro en el primer tiempo con dos acciones en las que habilitó a sus compañeros y en el cierre del juego con un remate que por poco se va al fondo del arco. Tras un primer tiempo igualado sin que se abriera el marcador, Flamengo se vio mejor en el segundo tiempo y a los 67 minuto, con un cabezazo de Danilo abrió el marcador para desatar la fiesta de los seguidores del Fla en el estadio Monumental de Lima, donde se disputó la final.

Según reseña AFP, Felipe Luis, un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022. Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima. El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.

