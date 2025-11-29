x

Jorge Carrascal campeón con Flamengo de Copa Libertadores de América, tras vencer a Palmeiras en Lima

El colombiano Jorge Carrascal fue titular de Flamengo. El partido se retrasó 15 minutos, por problemas de movilidad en Lima.

  • El delantero colombiano Jorge Carrascal, a sus 27 años, se coronó campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. FOTO AFP
Luz Élida Molina Marín
29 de noviembre de 2025
bookmark

Flamengo, del colombiano Jorge Carrascal, se coronó campeón de la Copa Libertadores al vencer 1-0 a Palmeiras en el estadio Monumental de Lima, con tanto de Danilo.

En Flamengo, el colombiano Jorge Carrascal fue titular y estuvo todo el compromiso, aportando peligro en el primer tiempo con dos acciones en las que habilitó a sus compañeros y en el cierre del juego con un remate que por poco se va al fondo del arco.

Tras un primer tiempo igualado sin que se abriera el marcador, Flamengo se vio mejor en el segundo tiempo y a los 67 minuto, con un cabezazo de Danilo abrió el marcador para desatar la fiesta de los seguidores del Fla en el estadio Monumental de Lima, donde se disputó la final.

Según reseña AFP, Felipe Luis, un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que gana el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar el triunfo de 2025 a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

El Flamengo tiene ahora la posibilidad de un doblete, pues lidera la liga brasileña con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por jugar.

Reviva acá el minuto a minuto

Minuto 67: Danilo de cabeza marca para Flamengo, tras el cobro de un tiro de esquina y el Fla lo gana parcialmente, y acaricia el título de la Copa Libertadores en el Monumental de Lima.

Se juega el segundo tiempo en el estadio Monumental de Lima, por la final de la Copa Libertadores.

Finaliza el primer tiempo no se mueve el marcador en el estadio Monumental de Lima.

Jorge Carrascal ha estado muy activo en el juego, protagonizó dos habilitaciones milimétricas a sus compañeros, pero el arquero de Palmeiras ha evitado la apertura del marcador en Lima.

Minuto 45: Se jugarán tres minutos de reposición en el primer tiempo, en el estadio Monumental de Lima.

Minuto 30: Erick Pulgar, jugador de Flamengo se salvó de la expulsión, tras falta sin balón sobre Raphael Veiga. El central le mostró solo amarilla, a pesar del reclamo de los jugadores de Palmeiras.

En los primeros 25 minutos y el marcador no se mueve en Lima. Tanto Flamengo como Palmeiras han tenido algunas aproximaciones, pero no han logrado abrir el marcador en el estadio Monumental.

Arrancó el compromiso en el estadio Monumental de Lima, con el colombiano Jorge Carrascal como titular con Flamengo.

