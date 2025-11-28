De defenderse con cuchillo a la final de la Libertadores: Carrascal buscará la gloria este sábado, ¿a qué horas y dónde ver el partido?

Jorge Carrascal vuelve a mirar a su alrededor, respira hondo y entiende que cada paso que lo separa del túnel hacia la cancha del estadio Monumental de Lima es un recordatorio de lo lejos que ha llegado. Este sábado, desde las 4:00 p. m., será el único colombiano presente en la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, una cita que puede inscribir definitivamente su nombre en la historia grande del fútbol sudamericano. El encuentro se podrá ver por ESPN y Disney +.
El camino que lo trajo hasta aquí no fue una línea recta. Fue una sucesión de curvas peligrosas, calles polvorientas y decisiones que pudieron cambiarlo todo. En el barrio Escallón Villa de Cartagena, donde creció, la crudeza de la vida marcaba el ritmo. Allí, donde los partidos se jugaban con piedras como arcos y las derrotas terminaban a golpes, Carrascal entendió dos cosas: que el fútbol podía salvarlo y que, para sobrevivir, primero había que aprender a defenderse.
Le puede interesar: “O Rei” de Brasil: Palmeiras y Flamengo, por el tetracampeonato de la Libertadores
Su padre, con su mismo nombre, lo recuerda con honestidad: “Gracias a Dios dejó atrás esa etapa, cuando incluso andaba armado con un cuchillo”. Un niño obligado a endurecer el carácter antes de tiempo, pero que encontró en la pelota un refugio y una salida. Ese carácter, forjado a fuego en la calle, hoy es el que lo impulsa a liderar a uno de los clubes más grandes del continente en la final más prestigiosa de América.