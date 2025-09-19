Video | Cucho Hernández anotó su sexto gol con Betis e inició con pie derecho el fin de semana de los colombianos en Europa

Las trenzas que llevaba en la cabeza durante el partido del viernes entre Real Betis y Real Sociedad, válido por la sexta fecha de la Liga de España, le daban un aire de brasileño al futbolista colombiano Juan Camilo “El Cucho” Hernández.
Al cabello trenzado le puso una cinta blanca que, quienes lo vieran desde las graderías del estadio de La Cartuja en Sevilla, España, lo reconocieran a leguas. Hernández, quien llegó al Betis a inicios del 2025, es una de las figuras del cuadro de Andalucía, que esta temporada jugará Europa League.