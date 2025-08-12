Naidí Girls: las niñas afro de Medellín que quieren liderar en ciencia, tecnología e inteligencia artificial

Dulce María Valencia Salas dedicó un fin de semana completo a averiguar en internet cómo se hacía un videojuego. La llenó de curiosidad saberlo cuando un profesor le dijo que esa era una de las opciones para el proyecto final en un programa de formación enfocado en inteligencia artificial que estaba cursando. “Creé mi propio videojuego, claro que con apoyo y conocimiento de otras personas”, dice. Tiene 12 años, cursa el grado séptimo en la Institución Educativa Javiera Londoño y vive en Enciso, comuna 8 de Medellín.
Nova es una niña negra que se perdió en el espacio y que debe sortear múltiples aventuras para salir de allí. Nova es el personaje central de Space Girl, el videojuego que Dulce María ingenió y desarrolló: “Está viviendo su aventura en el espacio, según un pequeño cuento que yo inventé, fue absorbida por el videojuego y, tratando de escapar, tiene que cumplir una secuencia de niveles. Ya tengo el primer nivel, estoy en proceso del segundo”.
Dulce María es una de las 93 niñas y adolescentes afrodescendientes e indígenas de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá que culminaron hace unos días los programas Naidí Girls (60 de ellas) y Naidí Girls Smart Life (33) tras recibir, durante 16 semanas, formación en robótica, domótica y programación —en el caso de Naidí Girls— y en inteligencia artificial —en Smart Life—. Todas fueron certificadas este sábado tras concluir con éxito las clases y actividades.
La iniciativa Naidí Girls llegó en 2023 a Medellín para acercar a las niñas y adolescentes de estas comunidades étnicas a formación en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es un programa que lidera Manos Visibles, un movimiento que tiene su apuesta más grande, llamada Valle del Naidí, en lugares como Tumaco, Buenaventura, Guapi y Timbiquí, en el Pacífico colombiano. La capital antioqueña, donde también funciona Naidí Women, es la única ciudad del país no ubicada en esa región que fue incluida en la estrategia.