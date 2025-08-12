En video | Conmovedora despedida del hijo de Miguel Uribe Turbay frente al féretro

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, con su hijo de cuatro años en brazos, se acercó al féretro del político de 39 años asesinado. El hecho quedó registrado en video durante la cámara ardiente que permanece abierta a la ciudadanía en los últimos homenajes al precandidato del Centro Democrático.
Las imágenes son, cuando menos, conmovedoras. La mujer llevaba al niño Alejandro de cuatro años en sus brazos, el Salón Elíptico del Congreso permanecía en un silencio solemne.
Lea más: Petro lanzó, sin pruebas, hipótesis sobre atentado contra Miguel Uribe y reconoce que “no puedo afirmarlo”
El niño, apenas vio a su abuelo, Miguel Uribe Londoño, se abalanzó sobre él y se fundieron en un abrazo. Después, el menor señaló la foto de su papá, luego el ataúd. El abuelo tomó una flor y se la entregó al niño: la ubicaron juntos sobre el féretro.