Rappi pisa el acelerador en Medellín, ya suma 400.000 pedidos semanales y 4.500 negocios

Medellín se consolidó como uno de los mercados más importantes para Rappi en Colombia. La capital antioqueña ya representa cerca del 20% de toda la operación nacional de la plataforma, una participación que refleja el crecimiento del comercio digital y los nuevos hábitos de consumo de los ciudadanos. Actualmente, la compañía registra más de 400.000 pedidos semanales en Medellín y una red superior a 4.500 aliados comerciales, integrada por restaurantes, supermercados, farmacias y otros comercios que utilizan la aplicación para llegar a más consumidores. Solo en el segmento gastronómico, la plataforma reúne más de 3.000 restaurantes, y durante este año incorporó más de 700 nuevos establecimientos, una cifra que evidencia el dinamismo del ecosistema digital en la ciudad. Lea más: Apps de domicilios piden a De la Espriella derogar nuevo decreto sobre seguridad social de los repartidores

Los restaurantes locales ganan protagonismo en la plataforma

El crecimiento de Rappi también ha impulsado la visibilidad de marcas nacidas en Medellín, que hoy encuentran en la aplicación un canal para ampliar su alcance y fortalecer sus ventas. Entre los restaurantes con mayor reconocimiento entre los usuarios aparecen Animal Cocina, Cocorollo, Los Perritos CR, Chef Burger, Il Forno, Vin & Gretta, Pércimon y Smash, negocios que han logrado consolidar su presencia digital gracias a la plataforma. Para estas empresas, Rappi se ha convertido en una vitrina comercial que les permite llegar a más hogares sin perder la identidad que las caracteriza. La compañía asegura que ese crecimiento ha sido posible mediante herramientas digitales y equipos que trabajan para que cada domicilio conserve la experiencia que distingue a cada marca.

En Colombia, la plataforma está disponible en más de 60 ciudades y 72 municipios, cuenta con más de 30.000 aliados comerciales y registra más de 60.000 repartidores independientes. Foro: Camilo Suárez

Turbo impulsa el negocio de las entregas en minutos

Uno de los motores del crecimiento de Rappi en Medellín es Turbo, la categoría enfocada en entregas ultrarrápidas. Actualmente, la ciudad cuenta con 10 tiendas Turbo, desde donde se gestionan más de 100.000 pedidos semanales. Según la compañía, más del 70% de esas órdenes llegan al usuario en menos de 15 minutos. Los productos más solicitados reflejan que las compras inmediatas hacen parte de la rutina de miles de hogares. Entre ellos destacan aguacate Hass, .Coca-Cola Zero, leche, limón Tahití y huevos. La empresa sostiene que esta evolución responde a consumidores que utilizan la aplicación para resolver necesidades cotidianas de manera rápida, desde abastecer la despensa hasta comprar medicamentos o productos de uso inmediato. El modelo de entregas rápidas también llegó a la comida preparada, por eso, Rappi informó que Turbo Restaurantes ya opera en más de ocho zonas de Medellín, donde reúne más de 160 marcas y alcanza un tiempo promedio de entrega de 17 minutos, ampliando las opciones para quienes buscan recibir sus platos favoritos en menor tiempo. Siga leyendo: Colombianos piden hasta 65% más domicilios para ver a la Selección en el Mundial

Además de domicilios tradicionales, ofrece entregas en minutos, servicios financieros y otras soluciones digitales orientadas a simplificar las compras y el acceso a diferentes servicios desde una sola aplicación. Foto: Camilo Suárez

Más de 8.000 repartidores independientes hacen parte del ecosistema