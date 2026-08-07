Rappi pisa el acelerador en Medellín, ya suma 400.000 pedidos semanales y 4.500 negocios

Medellín se consolidó como uno de los mercados más importantes para Rappi en Colombia. La capital antioqueña ya representa cerca del 20% de toda la operación nacional de la plataforma, una participación que refleja el crecimiento del comercio digital y los nuevos hábitos de consumo de los ciudadanos.
Actualmente, la compañía registra más de 400.000 pedidos semanales en Medellín y una red superior a 4.500 aliados comerciales, integrada por restaurantes, supermercados, farmacias y otros comercios que utilizan la aplicación para llegar a más consumidores.
Solo en el segmento gastronómico, la plataforma reúne más de 3.000 restaurantes, y durante este año incorporó más de 700 nuevos establecimientos, una cifra que evidencia el dinamismo del ecosistema digital en la ciudad.
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