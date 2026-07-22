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Futbolistas del Tigres argentino serían sancionados, exhibieron pancarta de las Malvinas en la Copa Sudamericana

Esta misma imagen se vio en el Mundial de Norteamérica, cuando los jugadores de la selección argentina exhibieron una pancarta con el mismo mensaje en el partido ante Inglaterra.

  • En el juego entre Nacional de Uruguay y Tigres de Argentina por la Copa Sudamericana se volvió a presentar un hecho que podría ser sancionado por Conmebol, ya que los jugadores del visitate exhibieron pancarta con el mensaje “las Malvinas con Argentinas”. FOTO TOMADAX@Sudamericana
    En el juego entre Nacional de Uruguay y Tigres de Argentina por la Copa Sudamericana se volvió a presentar un hecho que podría ser sancionado por Conmebol, ya que los jugadores del visitate exhibieron pancarta con el mensaje “las Malvinas con Argentinas”. FOTO TOMADAX@Sudamericana
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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Tal y como pasó en el Mundial de Norteamérica, cuando los jugadores de la selección Argentina exhibieron una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son Argentina” en el partido ante Inglaterra, ahora en la Copa Sudamericana los jugadores de Tigres volvieron a mostrar un cartel similar en el duelo ante Nacional de Uruguay.

El duelo entre Nacional y Tigres se disputó en el estadio Parque Central de Montevideo y corresponde a la ida de la fase de eliminación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

También le puede interesar: ¿Qué sanción podría tener Argentina por pancarta sobre las Malvinas en la semifinal del Mundial?

Tigres ganó 3-0 en su visita a Uruguay con goles de Elil Elías a los 2 minutos, Ignacio Russo a los 4 minutos de reposición del primer tiempo y Elías Cabrera a los 90.

En la celebración, los jugadores de Tigres decidieron exhibir una pancarta en la que se leía “Las Malvinas son Argentinas” y por ello, tanto el club como los futbolistas podrían tener sanciones por parte de Conmebol, ya que la Fifa, máximo rector del fútbol mundial, tiene prohibido todo este tipo de mensajes.

¿Qué sanción podrían recibir los jugadores de Tigres?

La FIFA ha establecido en sus estatutos y reglamentos la prohibición de mensajes políticos, religiosos, racistas o discriminatorios, por lo que sanciona con fechas de suspensión a los protagonistas de los mismos o multas para la federación o la selección que incurra en esta práctica o suspensión de partidos si el caso es grave.

El artículo 4.° de las Reglas de Juego de la IFAB, referidas al equipamiento de los jugadores, y que rige en los eventos organizados por la FIFA, menciona: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante”.

Lea además: Video | Hinchas de Tigre de Argentina fueron atacados con arma de fuego en Montevideo tras el partido contra Nacional de Uruguay

Como consecuencia, la regla indica que “por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”.

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Además, en el Código de Conducta para los Estadios, la FIFA detalló la lista de artículos prohibidos y por los cuales se podrían imponer sanciones económicas o disciplinarias. “Cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria, que contenga palabras, símbolos o cualquier otro atributo destinado a discriminar de cualquier tipo contra un país, una persona privada o un grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otra condición, orientación sexual o por cualquier otro motivo”.

¿Qué sanción podrían recibir Tigres y sus jugadores por mostrar la pancarta de las Malvinas?
Tigres y sus futbolistas enfrentan posibles multas económicas, fechas de suspensión o incluso la suspensión de partidos por parte de la Conmebol. El reglamento establece penalizaciones tanto para los jugadores individuales como para los clubes u organizadores cuando se exhiben mensajes de carácter político.
¿Qué norma de la FIFA o IFAB prohíbe el uso de pancartas políticas como la de las Islas Malvinas?
El uso de estos lemas viola el Artículo 4.° de las Reglas de Juego de la IFAB y los estatutos de la FIFA sobre equipamiento y conducta. Esta normativa prohíbe explícitamente que los jugadores o equipos exhiban lemas, imágenes o pancartas de naturaleza política, religiosa, personal o discriminatoria en los estadios y partidos oficiales.
¿En qué estadio y fase de la Copa Sudamericana ocurrió la protesta de Tigres?
El hecho ocurrió en el estadio Gran Parque Central de Montevideo (Uruguay), durante el partido de ida de la fase de Eliminación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
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