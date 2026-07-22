Futbolistas del Tigres argentino serían sancionados, exhibieron pancarta de las Malvinas en la Copa Sudamericana

Tal y como pasó en el Mundial de Norteamérica, cuando los jugadores de la selección Argentina exhibieron una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son Argentina” en el partido ante Inglaterra, ahora en la Copa Sudamericana los jugadores de Tigres volvieron a mostrar un cartel similar en el duelo ante Nacional de Uruguay.

El duelo entre Nacional y Tigres se disputó en el estadio Parque Central de Montevideo y corresponde a la ida de la fase de eliminación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Tigres ganó 3-0 en su visita a Uruguay con goles de Elil Elías a los 2 minutos, Ignacio Russo a los 4 minutos de reposición del primer tiempo y Elías Cabrera a los 90.

En la celebración, los jugadores de Tigres decidieron exhibir una pancarta en la que se leía “Las Malvinas son Argentinas” y por ello, tanto el club como los futbolistas podrían tener sanciones por parte de Conmebol, ya que la Fifa, máximo rector del fútbol mundial, tiene prohibido todo este tipo de mensajes.