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Video | Hinchas de Tigre de Argentina fueron atacados con arma de fuego en Montevideo tras el partido contra Nacional de Uruguay

Un triste hecho se presentó posterior al partido entre Nacional de Uruguay y Tigre de Argentina en Montevideo. Un hincha del Matador resultó herido.

  • Algunas imágenes por dentro y afuera del bus afectado. FOTO: Captura de vídeo
    Algunas imágenes por dentro y afuera del bus afectado. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Volvió la Copa Sudamericana y con ella algo que tanto se ha criticado: la violencia. En el primer partido continental después de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, Conmebol sufrió otro incidente, aunque esta vez no fue una batalla campal, sino un tiroteo. Nacional de Uruguay recibió en Montevideo a Tigre para darle inicio a la Otra Mitad de la Gloria.

El juego era válido por los dieciseisavos de final del torneo, se llevó a cabo en el estadio Gran Parque Central de la capital charrúa y contó con arbitraje colombiano de Carlos Betancur. Dentro de la cancha todo estuvo bien, e incluso en la previa del juego los hinchas de Tigre no se exaltaron cuando sonó el tema “Superestrella” de la artista Aitana, canción con la cual España celebró la Copa del Mundo, algo que se vio provocador para los argentinos.

Tras el 0-3 final que dio como ganador del compromiso al “Matador de Victoria”, club que festejó con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”. Los fanáticos de Tigre volvían por tierra a Argentina, pero a la altura de la avenida Cibils en la ruta 1, fueron increpados por algunos hinchas de Nacional que atacaron la caravana de buses de distintas formas, una de ellas con arma de fuego.

Un hombre recibió impacto de balas y fue rápidamente llevado al Hospital del Cerro, donde fue atendido. Tras controlar la herida y ser estabilizado, lo llevaron al hotel donde se hospedó la delegación de Tigre, club que se encargó de su vuelta a Buenos Aires.

Comunicado de Tigre

“El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay. Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires. Asimismo, el Club informa que, entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local. Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución. En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud”, dice el comunicado del club argentino.

Lea también: Las lesiones no dejan despegar al Chicho Arango en Nacional: ya van cuatro y apenas dos goles

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¿Dónde ocurrió el ataque contra los hinchas de Tigre después del partido?
El ataque ocurrió en la avenida Cibils, sobre la ruta 1, en Montevideo (Uruguay), cuando los buses que transportaban a los hinchas de Tigre regresaban por vía terrestre hacia Argentina. Según la información de la noticia, un grupo de aficionados de Nacional interceptó la caravana y la atacó de distintas formas, incluyendo el uso de un arma de fuego.
¿Cuál es el estado de salud del hincha de Tigre que recibió el disparo?
El club Tigre informó que el aficionado evolucionó favorablemente tras recibir atención médica. Después de ser estabilizado, permaneció en el hotel de la delegación acompañado por dirigentes y finalmente pudo regresar a Buenos Aires.
¿Qué medidas tomó Tigre tras el ataque a sus hinchas en Uruguay?
Tigre informó que activó acciones de contingencia para proteger a sus socios e hinchas. Además, acompañó al aficionado herido durante su recuperación, realizó seguimiento médico y gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires una vez que su estado de salud lo permitió.
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