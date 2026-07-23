Insólito: Junior, el campeón de la Liga, no pudo con Barranquilla, equipo de la B, en la Copa Colombia

Debutó en la competición oficial del segundo semestre de 2026 en el fútbol colombiano el actual campeón de la primera división. Junior de Barranquilla, que levantó las últimas dos ligas del balompié colombiano, hizo las veces de local en el estadio Romelio Martínez por Copa Betplay contra el Barranquilla F.C., un equipo que siempre le ha servido de filial al conjunto rojiblanco.

Los tiburones de Alfredo Arias, que sumaron la undécima (2025) y duodécima (2026) estrellas de su escudo bajo el mando del uruguayo, dejaron más dudas que certezas en su vuelta a la competición. Hay que destacar que las formas de juego del cuadro atlanticense no convencieron del todo a pesar de conseguir dos títulos seguidos.

Para partido válido por la fase 1B de la Copa Colombia, el Junior apostó por un once mixto, con jugadores como Jean Pestaña, Yimmi Chará y Jesús Rivas de arranque, los cuales no eran habituales titulares en el semestre pasado. Debutaron los recientes fichajes: el argentino Francisco Fidryzewski y Fabián Correa, además de un Guillermo Celis totalmente recuperado.

El partido comenzó siguiendo la lógica del juego. El campeón del FPC se puso en ventaja a los dos minutos gracias a un tiro libre de Luis Fernando Muriel, jugador que llegó a 16 goles desde su vuelta al Junior en enero de este año. Este gol de Muriel tuvo complicidad de Sebastián Guerra, arquero de 25 años, canterano de Atlético Nacional.