“Se comieron la roja”: las polémicas arbitrales que sacudieron la final de ida entre Junior y Nacional

La final de ida de la Liga BetPlay-I entre Junior y Atlético Nacional dejó emociones, goles y también una intensa discusión arbitral tras varias acciones que desataron controversia en redes sociales y entre analistas arbitrales.
La primera gran polémica ocurrió sobre el minuto 15 del compromiso, cuando Daniel Rivera, defensor del Junior, disputó una pelota con Alfredo Morelos, delantero de Nacional. En medio de la acción, Rivera terminó impactando con sus taches el tobillo y parte de la pantorrilla del atacante verdolaga luego de resbalarse mientras lo perseguía.