“Se comieron la roja”: las polémicas arbitrales que sacudieron la final de ida entre Junior y Nacional

La primera gran polémica ocurrió sobre el minuto 15 del compromiso, cuando Daniel Rivera, defensor del Junior, disputó una pelota con Alfredo Morelos, delantero de Nacional. En medio de la acción, Rivera terminó impactando con sus taches el tobillo y parte de la pantorrilla del atacante verdolaga luego de resbalarse mientras lo perseguía.

La final de ida de la Liga BetPlay-I entre Junior y Atlético Nacional dejó emociones, goles y también una intensa discusión arbitral tras varias acciones que desataron controversia en redes sociales y entre analistas arbitrales.

Aunque el árbitro Carlos Ortega decidió sancionar únicamente con tarjeta amarilla, la jugada generó múltiples reacciones por la aparente dureza de la infracción. Desde la cuenta especializada @ElVarCentral analizaron la acción desde distintos ángulos y concluyeron que la jugada debió castigarse con expulsión por juego brusco grave.

“Daniel Rivera llegó desde atrás mientras perseguía a Morelos y terminó impactándolo entre el talón y la pantorrilla con los taches en una zona sensible. El punto debatible puede ser la intensidad, pero viendo la acción a velocidad normal sí parece llevar una velocidad importante”, señaló el análisis compartido en redes.

A esa opinión se sumó el exárbitro José Borda, quien fue aún más contundente al cuestionar la decisión arbitral:

“Ortega y el VAR se comieron la roja de Rivera. Hizo una entrada por detrás con fuerza excesiva al talón de Morelos. Era tarjeta roja y la omitieron”.

La jugada también provocó declaraciones posteriores de los protagonistas. Alfredo Morelos dejó una indirecta frente a quienes consideran que Atlético Nacional suele verse favorecido por el arbitraje.

“Intenté, luché, que fue lo importante. Creo que era para revisar la jugada. No son excusas, pero como dicen que a Nacional todo se lo regalan... ya lo que pasó, pasó. Ahora nos vemos en Medellín”, comentó el atacante en zona mixta.

Por su parte, Daniel Rivera defendió su acción y aseguró que todo se produjo de manera accidental debido al resbalón.

“No he visto la jugada sinceramente. Me quedo con lo que decidió el árbitro, que me permitió continuar. Sí me resbalo, fue una situación fortuita que puede pasar en el juego”, explicó el defensor del conjunto barranquillero.

El penalti a Muriel que también dividió opiniones

La segunda acción polémica de la noche llegó en el inicio del segundo tiempo y terminó siendo determinante en el marcador. Luis Fernando Muriel cayó dentro del área tras una disputa con César Haydar y Carlos Ortega sancionó penalti a favor del Junior.

La repetición mostró inicialmente un contacto leve; sin embargo, otra toma evidenció cómo la rodilla izquierda del defensor impactó la pierna derecha del delantero, provocando el desequilibrio.

Desde @ElVarCentral respaldaron la decisión arbitral:

“Estas acciones imprudentes suelen ser muy similares. El defensor persigue al atacante y termina tocándole el pie, provocando el desequilibrio. La intensidad no es tan determinante porque se evalúa principalmente el trastabilleo. De acuerdo con la decisión de Carlos Ortega”.

José Borda también coincidió con la determinación del juez central:

“El penalti de Haydar sobre Muriel estuvo bien sancionado. Fue un toque imprudente en la pierna que lo desestabilizó. Penal sin tarjeta”.

Consultado sobre esta acción, Alfredo Morelos evitó entrar en polémicas y prefirió enfocarse en la autocrítica del rendimiento de Nacional.