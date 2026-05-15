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Kevin Mier sale por una revancha personal con Cruz Azul en las semifinales del fútbol mexicano

El arquero colombiano Kevin Mier se equivocó en un partido clave de la Liga MX. Esta vez lo hizo ante las Chivas de Guadalajara en la ida de la semifinal del torneo.

  • Kevin Mier ha jugado 9 partidos desde que volvió de su lesión en los que ha concedido 12 goles. FOTO: GETTY
    Kevin Mier ha jugado 9 partidos desde que volvió de su lesión en los que ha concedido 12 goles. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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En las semifinales del fútbol mexicano, Cruz Azul recibió a Chivas de Guadalajara en el Estadio Banorte (Azteca). La máquina cementera, club donde ataja el colombiano Kevin Mier, pudo haber hecho más en el compromiso de no haber sido por los errores cometidos, entre ellos uno del oriundo de Barrancabermeja.

El guardameta cafetero volvió a las canchas el 20 de marzo de 2026 ante Mazatlán después de cinco meses de para por una fractura en la tibia de la pierna derecha. Con la llegada de Joel Huiqui como director técnico del equipo, Mier obtuvo nuevamente la titularidad por encima del mexicano Andrés Gudiño.

La liguilla del fútbol manito le dio a Kevin la oportunidad de volver a ganar confianza en partidos importantes. La serie de cuartos de final ante Atlas (equipo donde juega Camilo Vargas) tuvo en Mier una de las figuras. En un duelo de arqueros colombianos que brindaron espectáculo en México, Kevin fue vencedor.

Ahora, en uno de los clásicos ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, el celeste de CDMX demostró superioridad en cuanto al juego, sin embargo, los yerros individuales privaron a la máquina de lograr el triunfo. La ida de la semifinal terminó 2-2. Los goles los hicieron Ebere y Rodríguez para Cruz Azul. Sandoval y Sepúlveda marcaron para la visita.

El infortunio de Kevin Mier viene después de intentar blocar (agarrar el balón sin dejar rebote) sin éxito un remate de Ángel Sepúlveda. El rebote del colombiano quedó corto y le dejó servido el gol a Santiago Sandoval. Significó el 0-1 parcial a los 28 minutos.

Del lamento de Kevin al respaldo del DT

Algo que llamó la atención fue la expresión de Kevin Mier luego del primer gol. Se le vio claramente frustrado, con la mirada al cielo y sin entender la razón por la cual se equivocó.

“La serie está abierta, yo estoy feliz con mi equipo y ahora iremos a la vuelta con la ilusión de avanzar”, mencionó en rueda de prensa el entrenador de la máquina cementera, Joel Huiqui.

La igualdad le favorece al Guadalajara, ya que, en caso de empate, pasa de ronda el equipo que más puntos hizo en el todos contra todos. Ahí, Chivas fue segundo con 36 puntos, mientras que Cruz Azul quedó tercero con 33 unidades. La vuelta de la semifinal será este sábado 16 de mayo a las 8:07 p.m., hora de Colombia. La transmisión se podrá seguir a través de la plataforma VIX.

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