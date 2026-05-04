hace 3 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin La historia del “barco” encallado en el Centro de Medellín

hace 3 horas

2026-05-04 7:29:13

Tras su declaratoria como Bien de Interés Cultural en 1991, fue entregado en comodato a la Universidad de Antioquia. Desde la década del 2010 ha sido sede del Salón Internacional de Artistas, aula para estudiantes de Medicina de la Universidad de Antioquia y hoy en día hace parte del Museo de la Vida, propuesta formativa, artística y cultural de la U. de A., que con su programación permanente promueve la pedagogía, la divulgación científica, el diálogo de saberes y la experiencia. También queda allí el Café Uincluye, una apuesta de la U. de A. para que visitantes del Centro de Medellín encuentren una oferta variada de café de origen con una apuesta por la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual....