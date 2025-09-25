x

Video | El increíble remate que batió a Kevin Mier y reabrió el debate sobre su nivel

Durante el compromiso frente a Querétaro por la Liga Mexicana, el guardameta colombiano no pudo evitar un gol de más de 70 metros de distancia.

    Kevin Mier duramente criticado por recibir gol de larga distancia en la Liga Mexicana. Foto: GETTY
Sara Gil Martínez
hace 8 horas
bookmark

Cuando parecía que las aguas se tranquilizaban y Kevin Mier había superado la mala racha con la que inició este semestre con Cruz Azul, otro error lo pone nuevamente bajo los reflectores y pone en duda su buen desempeño.

El partido frente a Querétaro por la fecha 10 de la Liga Mexicana, resultó en un empate de dos tantos para cada equipo. Pero lo que se llevó toda la atención fue el increíble gol que marcó el 2-1 en desventaja para los azules, y que pudo ser perfectamente evitado por el guardameta colombiano.

Aquí el vídeo:

Las críticas a Kevin Mier

El exceso de confianza del portero o incluso un arriesgo excesivo sin necesidad, son las críticas principales que lanzó la hinchada luego del increíble gol.

No es la primera vez que Mier recibe este tipo de comentarios, pues ha quedado marcada en la mente de la afición aquel partido de semifinal contra América, donde un descuido de Mier los dejó fuera de competencia.

Posterior al compromiso, Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, salió a aclarar la situación con Mier, y esta vez no en modo de defensa, sino reconociendo que Mier es consciente de sus errores.

“Tiene que ver con lo que se consume en opinión en redes y creo que hay de alguna manera una crítica muy incisiva con la figura de Kevin, que indudablemente él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que han sido muy importantes, en el proceso anterior y algunos en este inicio de campeonato”, afirmo Larcamón en rueda de prensa.

Pese a la tensión que se vive en el club mexicano, no hay ningún indicio que sugiera que Kevin Mier saldría pronto del club. Incluso Larcamón pidió a la hinchada que permanecieran alentando y respaldando la figura de Mier en el club.

“Me parece que el gol de hoy, si bien es espectacular, siempre que te hacen un gol de una distancia tan lejana, existe la responsabilidad del arquero, creo que hoy no dejar de destacar la ejecución del rival y la afición para nosotros es todo, es fundamental”, concluyó.

Pese a las continuas críticas, Cruz Azul continúa siendo líder de la Liga Mexicana con 7 fechas restantes de fase de grupos.

