Desde 2027, cada niño que nazca en Medellín tendrá un kit de lectura; así es el proyecto de la Secretaría de Cultura

Medellín atraviesa un momento de transición en su modelo cultural. Mientras la ciudad se consolida como un polo de atracción para el turismo y los grandes eventos, la administración distrital intenta equilibrar la balanza fortaleciendo los procesos de base que, durante décadas, fueron el emblema de la ciudad.
El Secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo, detalla cómo se prepara la ciudad para recibir el posible aval de la Unesco como Capital Mundial del Libro, el ambicioso plan de “Recreos Culturales” que llegará a los barrios, y la apuesta por una Cinemateca Distrital que promete ser el cerebro de la memoria audiovisual de la región.