Desde 2027, cada niño que nazca en Medellín tendrá un kit de lectura; así es el proyecto de la Secretaría de Cultura

Medellín atraviesa un momento de transición en su modelo cultural. Mientras la ciudad se consolida como un polo de atracción para el turismo y los grandes eventos, la administración distrital intenta equilibrar la balanza fortaleciendo los procesos de base que, durante décadas, fueron el emblema de la ciudad. El Secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo, detalla cómo se prepara la ciudad para recibir el posible aval de la Unesco como Capital Mundial del Libro, el ambicioso plan de “Recreos Culturales” que llegará a los barrios, y la apuesta por una Cinemateca Distrital que promete ser el cerebro de la memoria audiovisual de la región.

Lleva dos años en el cargo, ¿cómo le ha ido? Medellín es una ciudad que invierte fuerte en cultura...

“El año pasado la inversión de la Alcaldía cerró en 223.000 millones de pesos; eso representa, aproximadamente, el 3% del presupuesto distrital. Es una cifra muy alta si se compara con otras alcaldías o incluso con el Gobierno Nacional. Es el resultado de una construcción institucional que suma más de veinte años de trabajo”.

¿Cuánto de ese presupuesto se destina a la “cultura del espectáculo”, que suele generar cierta animadversión entre académicos y artistas?

“Hay dos puntos clave a reconocer. Primero, que buena parte de la inversión pública en cultura ha sido fundamental para crear el ecosistema del cual han salido obras que luego se vuelven comerciales. Un ejemplo es la Red de Escuelas de Música de Medellín, que este año cumple tres décadas. Es, quizás, el proyecto cultural más estable y potente de la ciudad; por allí han pasado cerca de 60.000 jóvenes. Actualmente, la mitad de la orquesta de Eafit y de la Filarmed está conformada por estudiantes de la Red. Casi cada semana tenemos la historia de un chico que sale de gira con alguna agrupación. Entonces, esa tensión entre las expresiones tradicionales y las nuevas versiones dirigidas al entretenimiento y al turismo tiene más conexiones de las que imaginamos. Nuestro rol es mantener una inversión pública que cumpla la promesa de derechos y oferta cultural, con el plan de que esto impacte inevitablemente en las industrias creativas y en la economía”.

Este año se sabrá si Medellín será Capital Mundial del Libro. ¿Cómo va ese proceso?

“Presentamos la postulación ante la Unesco durante la Fiesta del Libro del año pasado. Es una convocatoria competitiva y la decisión se conocerá en el primer trimestre de este año. Esto nos impone una gran responsabilidad, pues pondría a la ciudad en el foco de las agendas internacionales de promoción del libro. Implica que los Eventos del Libro y las apuestas del Sistema de Bibliotecas Públicas para 2027 se tendrán que reforzar para cumplir las promesas de la postulación, enfocadas especialmente en la promoción de la lectura, que es nuestro gran diferencial internacional”.

¿Y cómo vivirá la ciudadanía ese año del libro?

“De varias maneras. La mayoría de las propuestas buscan que las personas tengan más acceso a los libros. Esto se verá en programas como ‘Un libro debajo del brazo’, para que cada niño nacido en Medellín desde 2027 reciba un kit de lectura con su certificado de nacimiento. Es una idea bella: que todos los niños compartan la misma lectura al menos en su año de inicio. Los estudios demuestran que la principal barrera para el hábito lector es que muchas familias no tienen libros propios en casa. También fortaleceremos y renovaremos la colección del Sistema de Bibliotecas Públicas. Empezamos en 2025 con donaciones editoriales; el año pasado ingresaron más de diez mil libros y en 2027 esperamos duplicar o triplicar esa cifra”.

¿Cuántas personas están asistiendo actualmente a las bibliotecas?

“El año pasado registramos 4.600.000 visitas. Aunque las llamamos bibliotecas por su función principal, en la práctica operan como centros culturales y comunitarios. La gente va a las reuniones de la Junta de Acción Comunal, a clases de costura o programación, y también a prestar libros”.

Hablando de infraestructura, ¿en qué estado se encuentran los espacios culturales de la ciudad?

“Tenemos uno de los sistemas de bibliotecas públicas más importantes del país, que este año cumple veinte años de conformación formal. Estamos renovando tanto los espacios físicos como la programación. Por ejemplo, el piloto de clases de inglés en las bibliotecas ha sido un éxito. Vamos a adecuar diez salas infantiles para fortalecer la lectura en la niñez y estamos recuperando casas de cultura. Además, nos estamos haciendo cargo del Teatro Lido, que padecía problemas estructurales graves. La administración pasada inició una intervención que terminó en siniestro legal; nosotros lo recibimos, resolvimos el problema jurídico y en diciembre pasado arrancó la obra con la Fundación Ferrocarril, expertos en patrimonio”.

¿Vienen nuevos proyectos de construcción?

“En un par de meses se adjudicarán los “Recreos Culturales”, una infraestructura multipropósito con estudios de grabación, salas de ensayo para danza y salones de clase. Ya se construye uno en Primavera Norte y tendremos otros en El Jordán (Robledo), Guayabal y Castilla. Pero quizás la obra más relevante de los próximos dos años será el Recreo Cultural de Ciudad del Río. En el lote donde se ubica la “Ciudad de Hierro” comenzará la construcción de la Cinemateca Distrital”.

Ese es uno de los proyectos más esperados...

“En la Cinemateca reposará todo el archivo audiovisual de Medellín. Será un edificio de nueve pisos con estudios públicos de grabación y espacios para que operen casas musicales de la ciudad. Tendrá salas de proyección, laboratorios y será la sede principal de la Red de Audiovisuales. Será un espacio público abierto, donde además funcionará la Comisión Fílmica de Medellín y otros programas distritales”.

La Fiesta del Libro es uno de los eventos más importantes del calendario cultural, pero parece haber caído en un marasmo. ¿Piensan darle un “revolcón”?

“Bueno, asumo que ese comentario nace del cariño profundo que le tienes a la Fiesta (risas). Nosotros hemos venido haciendo ajustes importantes. Puede parecer algo menor, pero no lo es: el año pasado cambiamos la disposición de la organización en el Jardín Botánico, desde los estands hasta las plataformas. Nuestra apuesta actual es darle mayor relevancia a las editoriales independientes. El año pasado tuvimos dos invitadas y el Salón de Editoriales Independientes ha tenido un comportamiento excelente. Además, estamos fortaleciendo los “Eventos del Libro” como un ecosistema que va más allá de la Fiesta. En esa línea, el año pasado lanzamos el Festival del Libro Infantil; creemos que la creación de ese evento era una deuda pendiente con la ciudad”.

Siguiendo con los libros, el año pasado ocurrió un hecho triste: el cierre de Tragaluz, una editorial independiente emblemática. ¿Qué reflexiones le suscita esa noticia?

“Nuestra principal conexión con las editoriales independientes son, precisamente, los Eventos del Libro. Como te mencionaba, desde el año pasado incluimos una editorial independiente internacional invitada y hemos fortalecido su salón especializado. Los resultados son tangibles: el año pasado, entre el salón de independientes y la editorial invitada, las ventas alcanzaron casi los 200 millones de pesos. Es ahí donde concentramos nuestra capacidad de apoyo”.

Hablemos de cultura ciudadana. ¿Cuál es la campaña bandera de la administración?