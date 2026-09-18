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Video | ¡A pura emoción! Así recibió Kevin Viveros junto a su familia el llamado a la selección Colombia

Viveros es el actual goleador del Brasileirao con 18 anotaciones en el Athletico Paranaense.

  • Kevin Viveros y su familia festejando su convocatoria a la selección Colombia. FOTO: Captura de vídeo
    Kevin Viveros y su familia festejando su convocatoria a la selección Colombia. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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El pasado jueves 17 de septiembre, el director técnico de la selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo, dio a conocer los convocados para la próxima fecha FIFA contra México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre). En esta renovada lista hay un nombre que estaba “cantado” que estuviera, como lo es Kevin Viveros, quien reaccionó a su llamado abrazando a sus hijos y esposa, dejando una emocionante postal que demuestra la fortaleza que lo acompaña: su familia.

¿Quién es Kevin Viveros?

Oriundo de Buenaventura, Valle del Cauca, “El Tren” Viveros está viviendo su mejor momento como futbolista profesional este 2026 en el Athletico Paranaense de Brasil, un club que se acostumbró a figurar con los mayores del fútbol de este país en los últimos años, aunque la temporada pasada estuvo en la segunda división, contexto bajo el cual llegó Kevin al rojinegro de Curitiba.

Tras una destacada actuación en el ascenso del equipo, el delantero colombiano se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la afición del “Furasao”, siendo cada vez más recurrente en sus anotaciones y abriéndose paso en una competitiva tabla de goleadores del Brasileirao que cuenta con nombres como José Manuel “Flaco” López del Palmeiras, Kaio Jorge de Cruzeiro, Germán Ezequiel Cano de Fluminense y Pedro de Flamengo.

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A pesar de estos grandes nombres, este jugador de 25 años que pasó por Atlético Nacional entre 2024 y 2025 se hizo el más fuerte, al menos en la primera mitad del torneo, donde ya suma 18 tantos, tres más que su contendiente más cercano, que es Pedro. Con el Paranaense está haciendo historia, pues apunta a ser el segundo colombiano en conseguir el botín de oro del Brasileirao tras los 21 goles de Víctor Hugo Aristizábal en el 2003 con Cruzeiro.

Viveros destaca por su potencia, velocidad, corpulencia y ahora, por una notable mejoría en su definición. Cuando pasó por Nacional, dejó jugadas para el recuerdo, como aquella cabalgada en la final de ida de la Liga Betplay 2024-2 que terminó en gol de Dairon Asprilla, sin embargo, su notable falta de culminación en las jugadas era algo a mejorar.

Hoy en el Paranaense vive su mejor momento porque consiguió dejar atrás esas malas definiciones de cara al arco, siendo una mejoría tan drástica que lo convirtió en el actual goleador de la liga más competitiva de Conmebol.

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Primera convocatoria con la selección

Llegó la hora de Kevin Viveros en la selección Colombia. Néstor Lorenzo lo citó por primera vez al combinado patrio tras demostrar capacidad goleadora en Brasil, ahora es la oportunidad para él de hacer valer el llamado.

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Ante una importante falta de definición por parte de los delanteros de la selección nacional, Viveros se encuentra con una oportunidad única. Se espera que juegue, mínimo, uno de los tres partidos amistosos como titular.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo fue convocado Kevin Viveros por primera vez a la Selección Colombia?
Kevin Viveros recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores en septiembre de 2026, después de sus destacadas actuaciones con Athletico Paranaense.
¿Cuántos goles lleva Kevin Viveros en el Brasileirao 2026?
Kevin Viveros suma 18 goles en el Brasileirao 2026 en el momento descrito por la noticia, cifra que lo ubica como líder de la tabla de goleadores.
¿Quiénes compiten con Kevin Viveros por el Botín de Oro del Brasileirao?
Entre los principales goleadores que aparecen en la disputa están Pedro, del Flamengo; José Manuel “Flaco” López, del Palmeiras; Kaio Jorge, del Cruzeiro; y Germán Cano, del Fluminense. En el momento señalado por la noticia, Pedro ocupa el segundo lugar con tres goles menos que Viveros.
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