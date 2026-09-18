Video | ¡A pura emoción! Así recibió Kevin Viveros junto a su familia el llamado a la selección Colombia

El pasado jueves 17 de septiembre, el director técnico de la selección Colombia de mayores, Néstor Lorenzo, dio a conocer los convocados para la próxima fecha FIFA contra México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre). En esta renovada lista hay un nombre que estaba “cantado” que estuviera, como lo es Kevin Viveros, quien reaccionó a su llamado abrazando a sus hijos y esposa, dejando una emocionante postal que demuestra la fortaleza que lo acompaña: su familia.
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