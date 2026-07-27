La “locura” del mercado: Yan Diomandé lleva menos de 500 días como profesional y el Real Madrid se lo “quitó” al PSG

El fútbol es un negocio multimillonario. De acuerdo con datos de SportsValue, este deporte mueve, por lo menos, 80.000 millones de dólares cada año. En el mundo globalizado en que vivimos tanto dinero parece haber hecho daño. Ahora los futbolistas, con sus agentes y empresarios detrás, parecen economías latinoamericanas: cada que un nombre suena en el mercado, se oferta con precios “inflados”.
Este parece ser el caso del marfileño Yan Diomandé. Se sabe que jugar un buen Mundial cambia la vida de cualquier deportista; si no, pregúntenle a James Rodríguez, que después de ser el goleador de Brasil 2014 llegó al Real Madrid con 24 años. El extremo africano, quien apenas lleva 495 días como futbolista profesional –debutó el 19 de marzo de 2025 con el Leganés español–, es el nombre que, en este momento, tiene en vilo al mercado.