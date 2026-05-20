Confirmado | Aún no “mijitos”: Leonel Álvarez rechazó la oferta para dirigir al DIM; los rojos siguen buscado técnico

¿Por qué Leonel Álvarez rechazó la oferta del Medellín?

No hay muchos detalles sobre la propuesta del DIM. Sin embargo, se estima que le ofrecieron estar al frente del equipo hasta finales del 2027. Medellín tiene una política que ha intentado cumplir en sus últimos procesos: que el técnico que llegue tenga, por lo menos, tres semestres de proceso para intentar ser campeón. Con Alfredo Arias y Alejandro Restrepo lo cumplieron. Esa era una de las prendas de garantía que ofrecían a Leonel. También se dice que le habían ofrecido un salario alto, de nivel internacional, e incluso que el exfutbolista paisa había visitado la sede del Club Pilsen, que fue adquirida por el equipo en 2023 y en la que están terminando de trabajar para tener una segunda cancha, del tamaño y grama que tiene la del Atanasio, y le habría parecido que tenía buenas condiciones para su proyecto.

Los hinchas del Medellín estaban ilusionados con el regreso de Leonel. Todos tienen en la memoria el título que consiguió el timonel paisa con el cuadro rojo en el Apertura del 2016, que fue el último que ganó DIM en el rentado local. Por eso –y por el carácter que muestra el timonel–, se pensaba que el “fichaje” de Álvarez podía ser el inicio para cerrar la fractura entre afición y dirigentes. No obstante, las condiciones no agradaron al entrenador, que hasta hace un par de semanas se decía que no había logrado cerrar un acuerdo económico con los dueños del Bucaramanga para la finalización de su vínculo y el de su cuerpo técnico, pues no estaban conformes con las condiciones de la indemnización que les ofrecían.

¿Qué harán desde el Medellín?