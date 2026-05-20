Confirmado | Aún no “mijitos”: Leonel Álvarez rechazó la oferta para dirigir al DIM; los rojos siguen buscado técnico

El DIM aún no ha llegado a un acuerdo con ningún técnico. El cuadro rojo, dirigido de manera interina por Sebastián Botero desde el 21 de abril, sigue en la búsqueda de un entrenador para el segundo semestre de este año. El martes se dijo que El Poderoso había llegado a un acuerdo con el antioqueño Leonel Álvarez para que los dirigiera por un par de temporadas.
Sin embargo, este miércoles le confirmaron a EL COLOMBIANO desde el club que el técnico paisa, que dirigió al Atlético Bucaramanga hasta hace un par de meses y terminó su vínculo de manera anticipada con los “leopardos”, rechazó la oferta que le hicieron desde Itagüí por medio de su agente.