¿Leonel Álvarez más cerca del DIM? Continúan las conversaciones, mientras se define el futuro del club

Mientras que se despeja el panorama del DIM sobre su futuro, si llega o no un inversionista internacional o si cambia o no de dueño, los actuales directivos siguen en el presente del equipo, pensando en opciones para suplir a Alejandro Restrepo, ya que el club tiene compromisos inmediatos que cumplir a nivel de competencia.

En ese panorama, el nombre de Leonel Álvarez sigue siendo el que más suena para llegar al banco del cuadro Poderoso, que, además de la Copa Betplay, tiene pendientes los dos duelos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en calidad de visitante ante Cusco y Estudiantes de La Plata, respectivamente.

Vea además: Video | DIM, sin público por la sanción en la final contra Nacional, venció a Fortaleza en debut de Copa BetPlay

Lo cierto es que Leonel tiene el visto bueno de la afición, ya que es el último técnico campeón con los rojos en 2016, y antes lo había logrado también en 2009, por lo que cuenta con el cariño y el reconocimiento de los hinchas escarlatas, que son los que hay que enamorar de nuevo.

Aunque no está claro si los actuales directivos tomarán la decisión pronto, sin esperar qué pasa con los posibles inversionistas que podrían llegar a quedarse con el equipo, lo cierto es que los acercamientos con Leonel se mantienen y el entrenador también estaría dispuesto a regresar, solo con la condición de que sea él, quien pida y defina los refuerzos.

Vea también: ¿Qué opina Andrés Orozco, ídolo del DIM, sobre el momento crítico del equipo?

Por el momento, el rojo sigue siendo dirigido por Sebastián Botero, que ganó en Copa Betplay 1-0 ante Fortaleza y este viernes tendrá de nuevo competencia, esta vez ante Orsomarzo en Barrancabermeja.

Luego, la próxima semana, el cuadro escarlata tendrá que viajar a Perú, para medirse a Cusco, el miércoles 20 de mayo, a las 9:00 de la noche, hora de Colombia, por la quinta fecha de la fase de grupos.

El Poderoso tiene 4 puntos y es tercero a la espera también, la decisión que Conmebol tome, tras los hechos ocurridos en el Atanasio Girardot, por el duelo ante Flamengo que fue cancelado por falta de garantías de seguridad.