La Liga de los expulsados: en el Clausura del 2025 se han sacado más de 100 tarjetas rojas, ¿hace cuánto no ocurría?

La polémica por decisiones arbitrales es casi que una norma en el fútbol profesional colombiano. No hay fecha de la Liga que no tenga decisiones de los jueces centrales de los partidos que resulten cuestionadas. Más ahora, con la intervención constante de los asistentes de video encargado del VAR, que intervienen en fueras de juego, posibles penaltis, y expulsiones, de acuerdo con la normativa de la Fifa.
El último ítem es uno de los que más se repite en la primera división de Colombia. En las 18 fechas que se han disputado del Torneo Clausura (inició el lunes con el partido entre Pereira y Pasto), se han sacado un total de 102 tarjetas rojas, de acuerdo con datos de José Orlando Ascensio en El Tiempo. La más reciente la recibió el joven defensa central Carlos Vega, del elenco risaraldense, en el estadio La Independencia de la capital de Nariño.