Inicia la fecha 15 de la liga colombiana: estos son los ocho primeros a poco más de un mes para las finales

El Atanasio Girardot fue testigo de una remontada del Rojo que emuló a las conseguidas en el segundo semestre de 2025. El Deportivo Independiente Medellín empezó perdiendo el compromiso ante América de Cali con gol de Yeison Guzmán al minuto 25 del primer tiempo. El Poderoso insistió, pero no fue hasta el minuto 84 que José Ortiz, con un cabezazo certero, anotó el 1-1 parcial, dosis que repitió al minuto 89, convirtiendo así su primer doblete como profesional y cambiando los silbidos del público por aplausos y aliento.
La última función de la jornada se vivió en El Campín de Bogotá, donde Millonarios y Fortaleza brindaron un emocionante partido de ida y vuelta: 2-2 fue el marcador final entre los azules y los amix, las dianas fueron obra de Leo Castro y Sebastián Valencia en Millos, mientras que en Fortaleza el delantero Jhonatan Herrera se despachó con un doblete.
Ya finalizada la fecha número catorce del fútbol colombiano, cabe destacar que Atlético Nacional sigue siendo líder de la liga en solitario tras derrotar justamente a su más cercano perseguidor, Deportivo Pasto. Águilas Doradas se encuentra a 3 puntos de la octava casilla y el Medallo llegó a 16 unidades. Así quedó la tabla de posiciones: