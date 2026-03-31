María Corina Machado se reunió a puerta cerrada con Marco Rubio en Washington, esto se sabe del encuentro

María Corina Machado fue recibida por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, este 31 de marzo en la mañana. La reunión se dio en Washington, a puerta cerrada, y el Departamento de Estado no ha hecho pronunciamientos al respecto.
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Quien sí habló fue Machado, quien publicó una foto en sus redes sociales:
“Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos. ¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, escribió Machado en sus redes sociales.