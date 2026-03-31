María Corina Machado se reunió a puerta cerrada con Marco Rubio en Washington, esto se sabe del encuentro

María Corina Machado fue recibida por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, este 31 de marzo en la mañana. La reunión se dio en Washington, a puerta cerrada, y el Departamento de Estado no ha hecho pronunciamientos al respecto. Lea también: Machado anuncia su regreso y habla de transición en Venezuela Quien sí habló fue Machado, quien publicó una foto en sus redes sociales: “Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos. ¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!”, escribió Machado en sus redes sociales.

Contexto político: entre reuniones previas y la relación entre Estados Unidos y Venezuela

La clave de la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas

La reunión entre Machado y Rubio llega un día después de que la embajada de Estados Unidos en Caracas reabriera sus puertas, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas. El anuncio de la reapertura se había hecho el 5 de marzo, pero la sede diplomática no abrió hasta este 30 de marzo. Las relaciones se venían adelantando a distancia, desde Bogotá. “Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, explicó un comunicado de prensa. La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero. Amplíe la noticia: Histórico: reabren la embajada de EE. UU. en Venezuela tras siete años de ruptura diplomática

¿Qué significa esta reunión para una posible transición en Venezuela?

EL COLOMBIANO consultó a Juan David Escobar, docente de Geopolítica de la Universidad Eafit y columnista, quien habló de que la reunión indicaría que a Machado se le estaría teniendo en cuenta para un proceso de transición en Venezuela, pero con más tiempo de espera de por medio: “Sin información específica sobre lo conversado sólo se puede pensar que María Corina sigue estando en los planes de transición de Venezuela pero el proceso será más largo de lo que ella y la oposición venezolana desea.

La salida del general Vladimir Padrino, sin mucho ruido y sin consecuencias visibles para él, indican que el proceso de negociación será lento, aceptando impunidad de los miembros importantes de la dictadura”, dijo Escobar.

También mencionó temas económicos y el clima de inestabilidad, que puede hacer que para los norteamericanos no sea viable tener a Machado en cuenta. Al menos, no por ahora: “La inflación anual, que ya superó el 600 %, no hace viable que María Corina tome el control del país porque ella pagaría el costo de tener que dar respuesta a algo que no puede resolver rápidamente”.

Reapertura de Vente Venezuela y movilización política

Otra movida reciente en Venezuela fue la reapertura de la sede de Vente Venezuela, el partido político liderado por Machado. La sede fue atacada y cerrada poco después de las elecciones del 28 de julio de 2024, en los que Maduro cometió fraude para perpetuarse en el poder. “¡Volvemos a la libertad!” corearon cientos de seguidores de Machado a las afueras de la sede este sábado.

Su grito reclama un triunfo, al menos parcial, de un camino que no ha sido fácil: decenas de dirigentes han sido apresados y otros permanecieron escondidos hasta que Estados Unidos capturó a Maduro el 3 de enero. “En unos días tenemos que esperar también (...) a María Corina Machado, que viene a recorrer nuestro país”, dijo el coordinador de Organización del partido, Henry Alviarez. Machado ha dicho que volverá, pero no está claro cuándo. La líder opositora habló a través de un video proyectado en una pantalla: “Aunque no estamos allí físicamente, mi alma, mi corazón, mi espíritu en este momento está entrando con ustedes”. “Estamos muy cerca de la libertad”, dijo. La militancia vestía de celeste, se abrazaban efusivos, algunos lloraban. Tenían pancartas con el rostro de Machado: “Gracias a Dios y a María Corina se logró la libertad”. “¡María Corina vente, te estamos esperando!”, según la AFP. “Este es el nuevo paso, el nuevo renacer que queremos para Venezuela”, dijo Francis Castillo, coordinadora del partido en el estado Portuguesa, a la agencia de noticias. “Decidimos dejar el miedo, es el momento”, agregó. Como aseguró el profesor Escobar, María Corina Machado estaría en el radar de Estados Unidos, pero el poder político de Delcy Rodríguez parece afianzarse y el cambio de régimen se ve como algo lejano.

Bloque de preguntas y respuestas