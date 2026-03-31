Un jugador del DIM y otro de Nacional ponen al fútbol colombiano en la élite juvenil de Sudamérica

El fútbol colombiano vuelve a ganar protagonismo en el panorama internacional gracias al talento de sus nuevas generaciones. Los mediocampistas Halam Loboa y Juan Manuel Rengifo fueron incluidos en el selecto grupo de los diez mejores volantes Sub-21 de Sudamérica, según el más reciente informe del CIES Football Observatory, una de las entidades más reconocidas en el análisis estadístico del fútbol mundial. El ranking, liderado por el argentino Milton Delgado (Boca Juniors), confirma el crecimiento sostenido de ambos jugadores y el impacto que están teniendo en sus respectivos equipos. En el podio también aparece Agustín Medina (Lanús), mientras que Loboa se ubica en la tercera posición, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del continente. Por su parte, Juan Manuel Rengifo ocupa el quinto lugar, en una lista que incluye nombres destacados de ligas competitivas como la argentina, uruguaya, ecuatoriana y peruana. Completan el top-10 Mauricio Amaro, Ian Wisdom, Justin Lerma, Tobías Andrade, Néiser Villarreal y Giovanni Millán.

El estudio del CIES no es casual ni superficial. Su metodología se basa en variables como la regularidad, los minutos disputados, el impacto en el juego colectivo y el rendimiento individual dentro del equipo. En ese contexto, Loboa ha logrado destacarse por su equilibrio en el mediocampo y su capacidad para cumplir funciones tanto defensivas como ofensivas. El jugador de Independiente Medellín ha sido un habitual en la titular, acumulando cerca de 40 partidos y aportando desde la recuperación, la distribución y el despliegue físico. Rengifo, en cambio, ha tenido un perfil más determinante en el último tercio del campo. Con Atlético Nacional, el joven volante ha mostrado cifras sobresalientes: suma varios goles y asistencias, lo que evidencia su influencia directa en el resultado de los partidos y su capacidad para marcar diferencias en ataque. El reconocimiento del CIES no solo valida el presente de ambos futbolistas, sino que también impulsa su proyección internacional. Este tipo de rankings es seguido de cerca por clubes europeos y mercados emergentes, que ven en estos informes una guía para identificar talento joven con alto potencial. En ese sentido, los valores de mercado también respaldan su crecimiento. Juan Manuel Rengifo está tasado en aproximadamente 2,5 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los jugadores más valiosos del fútbol colombiano, solo por detrás de Cristian Arango. Por su parte, Halam Loboa alcanza los 2,2 millones, ubicándose también entre los más cotizados de la Liga BetPlay.

Colombia, semillero de talento La presencia de dos futbolistas del rentado local en este ranking reafirma el papel de Colombia como un semillero clave de talento en Sudamérica. Clubes como Independiente Medellín y Atlético Nacional no solo compiten a nivel local, sino que también están formando jugadores capaces de destacarse en el ámbito internacional. Además, este reconocimiento llega en un momento en el que el fútbol sudamericano vive una renovación generacional, con jóvenes que cada vez asumen roles más protagónicos a edades tempranas. En ese contexto, Loboa y Rengifo no solo representan el presente, sino también una apuesta sólida hacia el futuro.