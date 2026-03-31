Un jugador del DIM y otro de Nacional ponen al fútbol colombiano en la élite juvenil de Sudamérica

El fútbol colombiano vuelve a ganar protagonismo en el panorama internacional gracias al talento de sus nuevas generaciones. Los mediocampistas Halam Loboa y Juan Manuel Rengifo fueron incluidos en el selecto grupo de los diez mejores volantes Sub-21 de Sudamérica, según el más reciente informe del CIES Football Observatory, una de las entidades más reconocidas en el análisis estadístico del fútbol mundial.
El ranking, liderado por el argentino Milton Delgado (Boca Juniors), confirma el crecimiento sostenido de ambos jugadores y el impacto que están teniendo en sus respectivos equipos. En el podio también aparece Agustín Medina (Lanús), mientras que Loboa se ubica en la tercera posición, consolidándose como uno de los talentos más prometedores del continente.
Por su parte, Juan Manuel Rengifo ocupa el quinto lugar, en una lista que incluye nombres destacados de ligas competitivas como la argentina, uruguaya, ecuatoriana y peruana. Completan el top-10 Mauricio Amaro, Ian Wisdom, Justin Lerma, Tobías Andrade, Néiser Villarreal y Giovanni Millán.