¿Messi estuvo caminando en El Tesoro? La verdad sobre su llegada a Medellín

Faltan dos días para que Lionel Messi juegue en el Atanasio Girardot con el Inter de Miami. El encuentro amistoso contra Atlético Nacional está programado para las 5 de la tarde del sábado y se espera que concentre la atención de toda la ciudad. De un lado, porque podría ser, quizás, la última oportunidad de ver al futbolista argentino, activo, jugando en Colombia.
De otra parte, porque el partido es solo una parte del evento. También se tienen programados espacios para los hinchas que lleguen al estadio, charlas de marketing deportivo y hasta la oportunidad de que niños entrenen con la escuela del equipo estadounidense en una sede de La Jaula del Ángel.