David Ospina vs. Lionel Messi: un duelo con historia que se repetirá este sábado en el Atanasio

El portero colombiano, hoy referente de Atlético Nacional, se refirió a la magnitud del compromiso y a la importancia de medirse ante un equipo repleto de figuras internacionales. “Es muy importante para nuestro país tener a un rival lleno de figuras como Inter Miami. Esperamos sacarle el mayor provecho al partido. Sabemos lo que significa Messi. He tenido la oportunidad de enfrentarlo muchas veces. Esperamos que sea una fiesta”, expresó Ospina en las redes sociales de El partido de la historia, invitando a los aficionados a vivir una jornada inolvidable el próximo 31 de enero.

Este sábado, desde las 5:00 p.m., el estadio Atanasio Girardot será el escenario de un partido que promete espectáculo y emociones de alto nivel, cuando Atlético Nacional reciba al Inter Miami en un amistoso internacional cargado de expectativa. Más allá del carácter preparatorio del encuentro, todas las miradas estarán puestas en un duelo individual que se ha repetido a lo largo de los años y cuya balanza ha estado repartida: el enfrentamiento entre David Ospina y Lionel Messi.

No será la primera vez que el guardameta antioqueño y el astro argentino se encuentren cara a cara. Su historia comenzó el 6 de junio de 2009, en las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Aquel día, en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Argentina venció 1-0 a Colombia con gol de Daniel Alberto ‘Cata’ Díaz. Messi estuvo cerca de marcarle por primera vez a Ospina con un potente tiro libre que se estrelló en el travesaño.

El segundo capítulo se escribió el 15 de noviembre de 2011, por las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Argentina se impuso 2-1 como visitante y Lionel Messi logró su primer gol frente al entonces portero colombiano.

Casi dos años después, el 7 de junio de 2013, ambos volvieron a verse las caras en Buenos Aires, en un empate sin goles por la fecha 13 de las mismas Eliminatorias. En ese encuentro, Ospina fue la gran figura del partido, mientras que Messi ingresó en el segundo tiempo sin lograr desequilibrar.

Uno de los duelos más recordados entre ambos se dio el 26 de junio de 2015, en los cuartos de final de la Copa América de Chile. Tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, Argentina avanzó por la vía del penalti, pero el protagonista fue el portero colombiano, quien realizó una actuación memorable, frustrando en varias ocasiones a Messi con atajadas decisivas durante los 90 minutos.

El desquite para el argentino llegaría un año más tarde. Primero, en la Champions de 2016, cuando Barcelona venció 3-1 al Arsenal en la vuelta de los octavos de final, con un gol de Messi al minuto 88 tras una brillante definición. Luego, en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, Argentina derrotó 3-0 a Colombia en el estadio San Juan del Bicentenario, con Messi abriendo el marcador con un impecable tiro libre.

También se enfrentaron en la Copa América de Brasil 2019, en el debut del grupo, el 15 de junio. Aquella noche fue favorable para Colombia, que se impuso 2-0 con destacadas actuaciones de Roger Martínez y Duván Zapata, mientras que Messi tuvo un rendimiento discreto y apenas generó una opción clara de gol.